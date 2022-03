Ο ιδιοκτήτης των Νιου Νιορκ Τζετς εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να αγοράσει την Τσέλσι.

Η αναζήτηση της Τσέλσι για νέο ιδιοκτήτη θα μπορούσε σύντομα να τελειώσει, καθώς σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το «ESPN» ο ιδιοκτήτης των Νιου Γιορκ Τζετς του NFL, Ρόμπερτ Γούντι Τζόνσον, ενδιαφέρεται να αγοράσει την ομάδα του Λονδίνου και είναι έτοιμος να καταθέσει πρόταση στον Ρόμαν Αμπράμοβιτς.

Ο Τζόνσον έχει γνώση από ποδόσφαιρο και συγκεκριμένα γνωρίζει πράγματα για την Τσέλσι και την Premier League, καθώς στο παρελθόν ζούσε για πολλά χρόνια στο Λονδίνο, όταν είχε την θέση του Πρέσβη των Η.Π.Α., με τον ιδιοκτήτη των Τζετς να έχει δηλώσει στο παρελθόν υποστηρικτής των «μπλε».

Οπως αναφέρει το εν λόγω δημοσίευμα ο Ρόμπερτ Γούντι Τζόνσον είναι διατεθειμένος να καλύψει το ποσό πώλησης που έχει θέσει ο Ρόμαν Αμπράμοβιτς (3 δισεκατομμύρια ευρώ) και θα επιδιώξει άμεσα συνάντηση με τους Λονδρέζους.

Ετσι δεν αποκλείεται μετά την Άρσεναλ, την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και την Λιντς, να αποκτήσει και η Τσέλσι Αμερικανό ιδιοκτήτη.

🚨 New York Jets owner Robert "Woody" Johnson is readying a bid for Chelsea. @AdamSchefter #CFC pic.twitter.com/aTFkBa2gAD