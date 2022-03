Στην έκτη θέση της λίστας των σκόρερ στην ιστορία της Premier League σκαρφάλωσε ο Χάρι Κέιν, ξεπερνώντας με αυτόν τον τρόπο τον Τιερί Ανρί.

Η Τότεναμ συνέτριψε με 5-0 την Έβερτον κι έτσι μπήκε ξανά σε τροχιά «τετράδας». Η ομάδα του Αντόνιο Κόντε είχε σε μεγάλη βραδιά τον Χάρι Κέιν, ο οποίος σημείωσε δύο τέρματα.

Ετσι, ο υψηλόσωμος στράικερ των «σπιρουνιών» έφτασε τα 176 γκολ σε 268 εμφανίσεις και άφησε πίσω του τον Τιερί Ανρί που είχε 175 (σε 258 ματς) με την Άρσεναλ.

Μάλιστα, δεν είναι μακριά από το να σπάσει νέο ρεκόρ, καθώς στη σχετική λίστα, πέμπτος είναι ο Φρανκ Λάμπαρντ με 177 (σε 609 αγώνες), τέταρτος ο Σέρχιο Αγουέρο με 184 (σε 275 αγώνες) και τρίτος ο Άντι Κόουλ 187 (σε 414 αγώνες).

Ωστόσο, έχει ακόμα δρόμο προκειμένου να φτάσει τον Γουέιν Ρούνεϊ, ο οποίος είχε πετύχει 208 γκολ σε 491 εμφανίσεις και τον Άλαν Σίρερ που είναι στην κορυφή έχοντας σκοράρει 260 φορές σε 441 αναμετρήσεις.

Harry Kane has now scored more Premier League goals than Thierry Henry 👀 pic.twitter.com/Kqb7vkMwfI