Τον πρόδωσε η περούκα: Φίλος της Άρσεναλ ξέφυγε στους πανηγυρισμούς και κατάφερε να γίνει viral!

Viral έγινε ένας οπαδός της Άρσεναλ, ο οποίος κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών για το γκολ που σημείωσε η ομάδα του απέναντι στη Γουότφορντ, είδε την περούκα του να τον... εγκαταλείπει!

«Πριν χάσω τα μαλλιά μου»! Αυτή ήταν η λεζάντα της φωτογραφίας από το «Vicarage Road» που ανάρτησε στα social media o φίλος της Άρσεναλ, Άσλεϊ Ντέι, η οποία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως η νηνεμία πριν από την... καταστροφή.

Κι αυτό διότι κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών του κόντρα στη Γουότφορντ, ο οπαδός των Κανονιέρηδων κατάφερε να γίνει viral με τον πιο απίθανο τρόπο!

Την ώρα που ο Ντέι χειροκροτούσε για ένα από τα γκολ της ομάδας του, η... περούκα του τον πρόδωσε, με τους συνοπαδούς του να βγάζουν φωτογραφίες και να τις αναρτούν στο διαδίκτυο. Εκείνος πάντως είδε την χιουμοριστική πλευρά της υπόθεσης και δεν δίστασε να αυτοσαρκαστεί στα social media.

«Πρέπει να σταματήσω να είμαι τόσο φειδωλός με την κόλλα. Νομίζω ότι είναι ξεκαρδιστικό το πόσο συχνά καταφέρνω να γελοιοποιούμαι μπροστά σε κόσμο, χωρίς καν να το καταλαβαίνω. Είμαι σαν ένας Mr. Bean του 21ου αιώνα» ανέφερε χαρακτηριστικά μέσα από νέα ανάρτηση.



An Arsenal supporter was left with an unfortunate wig malfunction after celebrating Bukayo Saka's goal yesterday against Watford. Ashley Day went viral on Twitter and said "I need to stop being so tight with the glue."

I'm asking for your hair mishaps! pic.twitter.com/AcX45pfFRa