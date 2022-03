Αδιανόητο, αλλά πραγματικά ενδεικτικό της απόλυτης κυριαρχίας της Σίτι και της απόλυτης... παραίτησης της Γιουνάιτεντ είναι το στατιστικό στοιχείο για τις μεταβιβάσεις της μπάλας από τους παίκτες του Ράνγκνικ στο τελευταίο δεκάλεπτο.

Ο Γκάρι Νέβιλ φωτογράφησε και ανάρτησε στα social media τα ποσοστά κατοχής της μπάλας από τις δύο ομάδες του Μάντσεστερ προς το φινάλε του ντέρμπι της Κυριακής, με τους «πολίτες» να έχουν φτάσει στο 92% δίχως την παραμικρή αντίσταση από τους «κόκκινους διαβόλους».

Η επίσημη στατιστική αναφέρει πως οι ποδοσφαιριστές του Ράνγκνικ έκαναν μόλις 16 μεταβιβάσεις στο τελευταίο 10λεπτο του ματς και η μια εξ αυτών ήταν η σέντρα μετά το δεύτερο γκολ του Ριγιάντ Μαχρέζ!

Η απόλυτη υποταγή στον αντίπαλο. Η απόλυτη αδυναμία να βρεθεί ψυχή και δυνατά πόδια για να συνεχιστεί η προσπάθεια...

Still can’t get my head around that!



However City aren’t just better on the pitch. A new dawn for United with Richard Arnold as CEO and a new manager incoming but yesterday was a fitting memorial to the “Ed Woodward/Glazer“ last 10 years of mismanagement. pic.twitter.com/r5ALWj40Y0