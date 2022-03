Οι οπαδοί της Λίβερπουλ δεν ξέχασαν το σοβαρό περιστατικό με την κακοποίηση της γάτας του και πέταξαν banner πάνω από το «Άνφιλντ» με αποδέκτη τον Κερτ Ζουμά.

Οι οπαδοί της Νιούκαστλ σήκωσαν φουσκωτές γάτες στην εξέδρα. Οι αντίστοιχοι της Γουότφορντ το έριξαν σε συνθήματα. Ο Κρις Γουντ το πήγε ένα βήμα παρακάτω και τον χλεύασε με... νιαουρίσματα. Ο Κερτ Ζουμά έχει δεχθεί κάθε είδους «καζούρα» από την ημέρα που δημοσιοποιήθηκε το (καθόλου αστείο) βίντεο στο οποίο απεικονίζεται να κλωτσάει και να χτυπάει τη γάτα του. Κι όσο η Γουέστ Χαμ δεν κάνει κάτι γι' αυτό και τον χρησιμοποιεί κανονικά στους αγώνες της, το ένα περιστατικό δίνει τη θέση του στο επόμενο, με τη Λίβερπουλ να παίρνει τη σκυτάλη.

Λίγο πριν την έναρξη του ματς των Reds κόντρα στους Λονδρέζους, οπαδοί των γηπεδούχων πέταξαν ένα banner με το σλόγκαν «Cats' Lives Matter», απευθυνόμενο προφανώς στον Γάλλο στόπερ. Το εν λόγω banner έγινε αντιληπτό από ορισμένους θεατές, οι οποίοι προσπάθησαν να το απαθανατίσουν με τα κινητά τους και οι φωτογραφίες δεν άργησαν να γίνουν viral στο twitter.

Plane flying over Anfield with the a banner reading ‘Cats Lives Matter’ pic.twitter.com/aYVLesD9bY