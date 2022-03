Έναν λόγο να ελπίζουν σε περισσότερα γκολ από την ομάδα τους ενόψει του ντέρμπι έδωσε η Γιουνάιτεντ στους οπαδούς της με το βίντεο της συνεργασίας Κριστιάνο – Τζόουνς από την προπόνηση!

Στο «Κάρινγκτον» καταστρώθηκε το πλάνο... νίκης ενόψει του Κυριακάτικου ντέρμπι με την Σίτι, σε ένα ματς που θα μπορέσει να επηρεάσει τρομερά και την κατάσταση στην κορυφή με τη Λίβερπουλ να περιμένει το δώρο από τους «κόκκινους διαβόλους».

Ο Ράνγκνικ, αλλά και όλος ο κόσμος μέσω social media, είδε τους Κριστιάνο Ρονάλντο και Φιλ Τζόουνς να συνεργάζονται... άψογα, με τον Πορτογάλο να κάνει τακουνιά και τον Άγγλο αμυντικό να πλασάρει σωστά για το γκολ.

Precise finishes, acrobatic saves and more... 🎥🎯🧤



See more from Wednesday's action-packed session ⤵️#MUFC | #MCIMUN