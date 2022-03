Ο Ολεκσάντρ Ζιντσένκο μίλησε δακρυσμένος στον Γκάρι Λίνεκερ και παραδέχθηκε πως αν δεν σκεφτόταν την κόρη και την οικογένειά του, θα είχε φύγει από το Μάντσεστερ και θα πολεμούσε μαζί με τους συμπατριώτες του στην Ουκρανία.

Παρακολουθώντας από μακριά όσα βιώνει η πατρίδα του από την απόφαση του Πούτιν να ξεκινήσει πόλεμο εδώ και 10 μέρες, ο Ζιντσένκο δηλώνει πως «κλαίω συνέχεια... Όλα είναι στο μυαλό μου όλη την ώρα. Τα μέρη που μεγάλωσα, η πατρίδα μου, όλες οι περιοχές. Θα μπορούσα να σας δείξω βίντεο και φωτογραφίες με όσα έχουν καταστρέψει οι Ρώσοι.

Οι συμπατριώτες μου επιβιώνουν, πεινούν και κοιμούνται σε καταφύγια. Πρέπει να σταματήσουμε τον πόλεμο. Αν δεν είχα την κόρη μου και την οικογένειά μου θα ήμουν εκεί να πολεμάω στο πλευρό των συμπατριωτών μου.

Ξέρω την νοοτροπία των πολιτών της Ουκρανίας και δεν θα παραδοθούν ποτέ. Θα πολεμούν μέχρι τέλους. Είμαι περήφανος για εκείνους και θα είμαι υπερήφανος για το υπόλοιπο της ζωής μου. Προτιμούν να πεθάνουν οι Ουκρανοί παρά να παραδοθούν στον εχθρό».

Ο Ζιντσένκο παρά τον πόνο που κουβαλάει, παίζει κανονικά για την Μάντσεστερ Σίτι και μάλιστα στο πρόσφατο ματς Κυπέλλου απέναντι στην Πίτερμπρο είχε το περιβραχιόνιο του αρχηγού στο μπράτσο, έπειτα από απόφαση του Φερναντίνιο για να του δείξει όλη η ομάδα πως είναι στο πλευρό του.

"I'm just crying. I promise you, I'm just crying."



Oleksandr Zinchenko has thanked the world for standing with Ukraine in an emotional interview about the Russian invasion of his homeland.



