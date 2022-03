Κόντε: «Αυτή είναι η ιστορία της Τότεναμ τα τελευταία 20 χρόνια»

Ο αποκλεισμός από το FA Cup ενέτεινε την γκρίνια εντός της Τότεναμ, με τον Αντόνιο Κόντε να ξεσπά και να στηλιτεύει την κατάσταση που έχει περιέλθει το κλαμπ εδώ και... μια εικοσαετία!

Η άφιξη του Αντόνιο Κόντε στην τεχνική ηγεσία δεν έχει καταφέρει να διώξει μια και καλή τα μαύρα σύννεφα από το Λονδίνο, μιας και η Τότεναμ εξακολουθεί να παρουσιάζει μια ασταθή απόδοση εντός των αγγλικών συνόρων.

Τελευταίο χτύπημα μάλιστα για τους Spurs ήταν ο αποκλεισμός από τη συνέχεια του FA Cup στα χέρια της Μίντλεσμπρο, η οποία επικράτησε 1-0 στην παράταση και πέταξε εκτός διοργάνωσης το σύνολο του Κόντε.

Λίγες μόλις μέρες μετά την ήττα κόντρα στην «Μπόρο», ο Ιταλός τεχνικός στάθηκε στα σκαμπανεβάσματα που παρουσιάζουν οι Spurs, ενώ στηλίτευσε και το αδιέξοδο που έχει βρεθεί το λονδρέζικο κλαμπ τα τελευταία 20 χρόνια!

«Αυτή είναι η ιστορία της Τότεναμ. Πολλά σκαμπανεβάσματα. Για να είσαι ανταγωνιστικός και να προσπαθήσεις να κερδίσεις κάτι και να προσπαθήσεις να παλέψεις για κάτι σημαντικό και να γίνεις μια δυνατή ομάδα, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις είναι να είσαι σταθερός και να αποφύγεις αυτά τα σκαμπανεβάσματα.

Το να γίνει αυτό και να αλλάξει αυτού του είδος η κατάσταση που υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια δεν είναι απλό. Βραχυπρόθεσμα είναι αδύνατο να γίνει αυτό. Όχι μόνο από μένα, αλλά και από κάθε προπονητή που θα έρθει εδώ για να αλλάξει την κατάσταση. Αυτή είναι η ιστορία του συλλόγου τα τελευταία 20 χρόνια» ήταν τα λόγια του.

🗣 "This club in the last 20 years is in this type of situation."



