Μπερνάρντο Σίλβα: «Ήθελα να φύγω από τη Σίτι, θα μιλήσω με την ομάδα το καλοκαίρι»

Θέμα Μπερνάρντο Σίλβα στη Μάντσεστερ Σίτι, με τον Πορτογάλο να αποκαλύπτει πως ήθελε να αποχωρήσει στο παρελθόν από την Αγγλία, ενώ άφησε ανοικτό ένα τέτοιο ενδεχόμενο και για το προσεχές καλοκαίρι!

Μπορεί να τον αποθεώνει όπου βρεθεί κι όπου σταθεί, όμως από τη νέα σεζόν είναι πολύ πιθανό ο Πεπ Γκουαρδιόλα να πρέπει να καταστρώσει τα πλάνα του δίχως να υπολογίζει στο αγαπημένο του... γρανάζι.

Ο λόγος για τον Μπερνάρντο Σίλβα, ο οποίος σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στους «Times» μίλησε για την περίοδο που ασφυκτιούσε στην Αγγλία και ήθελε απεγνωσμένα να αποχωρήσει από την Μάντσεστερ Σίτι, κάτι που άφησε ανοικτό και για το τέλος της τρέχουσας σεζόν!

«Ένιωθα λίγο μόνος εκείνη την περίοδο (σ.σ της καραντίνας) στην Αγγλία και δεν ήμουν πολύ ευχαριστημένος με τη ζωή μου. Κι όταν δεν είσαι χαρούμενος, δεν κάνεις τόσο σωστά τη δουλειά σου όσο όταν είσαι καλά. Είχα κάποιες συζητήσεις με τον σύλλογο γιατί δεν ένιωθα καλά με τη ζωή μου εκεί και ήθελα να είμαι πιο κοντά στην οικογένειά μου. Αλλά δεν είχε να κάνει με το κλαμπ. Αγαπώ την Μάντσεστερ Σίτι, τους συμπαίκτες μου, τους οπαδούς, το κλαμπ.

Έκτοτε δεν συνέβη τίποτα, έμεινα και πάντα θα δίνω τον καλύτερό μου εαυτό για την ομάδα για όσο βρίσκομαι εδώ. Στο τέλος της σεζόν θα μιλήσω με τη Σίτι για να δούμε τι είναι καλύτερο και για τις δυο πλευρές. Είμαστε στη μέση της σεζόν και θέλουμε να κερδίσουμε τρόπαια. Δεν είναι καλή στιγμή να μιλήσουμε για το μέλλον μου» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πορτογάλος χαφ, αφήνοντας πολλά ερωτηματικά για το μέλλον του.

Bernardo Silva tells Times: “At the end of the season, I’m going to sit down with Man City and see what’s best for both sides”. 🚨🔵 #MCFC



