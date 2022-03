Η Κίνα δεν θα καλύψει παιχνίδια της Premier League αυτό το Σαββατοκύριακο, εξαιτίας του κύματος στήριξης του αγγλικού ποδοσφαίρου προς την Ουκρανία.

Η Κίνα φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο να μην μεταδώσει τηλεοπτικά παιχνίδια της Premier League αυτό το Σαββατοκύριακο (05-06/03), μετά το γεγονός ότι η διοργανώτρια αρχή του αγγλικού πρωταθλήματος δείχνει την στήριξή της στην Ουκρανία στον πόλεμο με την Ρωσία.

Οπως αναφέρει το «BBC», η Κίνα σχεδιάζει να δείξει περαιτέρω υποστήριξη στο καθεστώς του Βλαντιμίρ Πούτιν αποχωρώντας από τα τηλεοπτικά δικαιώματα για την αγγλική κορυφαία κατηγορία.

Η Κίνα, που ανησυχεί για την αμερικανική ισχύ στην Ασία, έχει ευθυγραμμίσει όλο και περισσότερο την εξωτερική της πολιτική με τη Ρωσία για να αμφισβητήσει τη Δύση.

Υπενθυμίζεται ότι η Premier League ανακοίνωσε ότι οι αρχηγοί των ομάδων θα φορούν περιβραχιόνια στα χρώματα της σημαίας της Ουκρανίας, ενώ θα τηρηθεί και ενός λεπτού σιγή ως ένδειξη προβληματισμού και αλληλεγγύης. Μία κίνηση η οποία δεν άρεσε καθόλου στην Κίνα με αποτέλεσμα να μην προβάλλει τα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου.

