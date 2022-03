Τούχελ: «Μακάρι να συνεχίσω στην Τσέλσι και με τον νέο ιδιοκτήτη» (vid)

Την επιθυμία του να παραμείνει στην Τσέλσι και με τον νέο ιδιοκτήτη, όταν ολοκληρωθεί η πώληση του κλαμπ, εξέφρασε ο Τόμας Τούχελ στη συνέντευξη Τύπου της Παρασκευής.

Ο Γερμανός προπονητής των «μπλε» αντιλαμβάνεται την αβεβαιότητα που προφανώς επηρεάζει και το ποδοσφαιρικό τμήμα της Τσέλσι μετά την ανακοίνωση του Αμπράμοβιτς για την απόφασή του να παραχωρήσει τις μετοχές του έπειτα από 19 χρόνια κατά τα οποία ηγήθηκε.

«Μου ταίριαξε απόλυτα η ομάδα, αγαπώ τα πάντα σε αυτό το κλαμπ, έχω ξαναπεί ότι θέλω να παραμείνω στην Premier League και μακάρι να συνεχίσω στην ομάδα και με τον νέο ιδιοκτήτη. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι λογικό να υπάρχει αβεβαιότητα...» είπε μεταξύ άλλων ο Τούχελ στη συνέντευξη Τύπου της Παρασκευής.

«Θα δούμε αν θα υπάρξει άλλος σαν τον Αμπράμοβιτς. Ας κάνετε αυτή την ερώτηση σε 20 χρόνια από τώρα. Όποιος κι αν έρθει αυτή τη στιγμή να πάρει την Τσέλσι, θα είναι πολύ τυχερός που θα την έχει δική του» πρόσθεσε.

Thomas Tuchel was asked whether the future of Chelsea will affect his career at the club:



🎙️| "For me Chelsea is the perfect fit. I love to be here, I love everything about the club."



🎥 @footballdaily pic.twitter.com/w5UiLwskwN