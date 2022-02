Το σήκωσε και το League Cup, το έβαλε στο βιογραφικό του και πλέον ο Τζόρνταν Χέντερσον απέχει ένα τρόπαιο από την απόλυτη συλλογή ως αρχηγός της Λίβερπουλ!

Από το 2012 και το πρώτο League Cup που είχε κατακτήσει ως κομμάτι των «κόκκινων», ο «Χέντο» χρειάστηκε να περάσει πολλά και να πετύχει τρομερά πράγματα σε αυτά τα 10 χρόνια που μεσολάβησαν μέχρι το φετινό τρόπαιο στο «Γουέμπλεϊ», το βράδυ της Κυριακής.

Από τις σκέψεις για την παραχώρησή του στη Φούλαμ, κατάφερε να παραμείνει όταν δεν τον πίστευαν πολλοί για να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων στη Λίβερπουλ, Πήρε και το περιβραχιόνιο από τον Τζέραρντ ακόμα κι αν ήταν αρκετοί εκείνοι που δεν είχαν πειστεί αν το αξίζει.

Και εν έτει 2022, είναι ο αρχηγός που ο καθένας θα ήθελε για την ομάδα του. Ο captain των «κόκκινων» έκανε τα γνωστά του... πατηματάκια προτού σηκώσει το τρόπαιο του Carabao Cup στον λονδρέζικο ουρανό το βράδυ της Κυριακή και έκανε ακόμα ένα βήμα προς την απόλυτη ιστορία.

Μετά το Champions League του 2019 στη Μαδρίτη, το ευρωπαϊκό Super Cup, το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων και το πρώτο πρωτάθλημα του συλλόγου έπειτα από 30 χρόνια, το 2020, ήρθε και το League Cup.

Ως αρχηγός, έχει κατακτήσει τα πάντα στη Λίβερπουλ και του απομένει το Κύπελλο Αγγλίας για να γίνει εκείνος που με το περιβραχιόνιο στο μπράτσο έχει σαρώσει τους τίτλους, αφού ουδείς άλλος στα χρονικά του συλλόγου δεν το είχε καταφέρει!

Pure class from Jordan Henderson and James Milner 🤝



Two @LFC legends. #EFL | #CarabaoCupFinal pic.twitter.com/lbyk6eE6Bs