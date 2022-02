Ο Εμερίκ Λαπόρτ έδωσε ρεσιτάλ.. ακρίβειας στο ματς της Μάντσεστερ Σίτι κόντρα στην Έβερτον, αφού ευστόχησε και στις 110 πάσες που επιχείρησε προς τους συμπαίκτες του, με την επίδοσή του να αποτελεί νέο ρεκόρ!

Σε ένα συναρπαστικό ματς (παρά το «φτωχό» τελικό του σκορ) εξελίχθηκε το χτεσινό Έβερτον - Μάντσεστερ Σίτι στο «Γκούντισον Παρκ». Τα «ζαχαρωτά» φαινόταν ότι θα καταφέρουν τη «ζημιά» στους πρωταθλητές, άντεξαν μέχρι το τελευταίο δεκάλεπτο και στη συνέχεια το παιχνίδι έγινε.. ροντέο! Η Σίτι άνοιξε το σκορ στο 82', ο Ρόντρι έκανε πέναλτι στο 85' το οποίο αγνόησαν διαιτητής και VAR με αποτέλεσμα τις έξαλλες διαμαρτυρίες των φίλων της Έβερτον αλλά και αυτών της Λίβερπουλ στα social media!

Εκτός όμως από το ενδιαφέρον στην εξέλιξή του και την κρισιμότητά του για τις μάχες τόσο της κορυφής όσο και της παραμονής, η χτεσινοβραδινή αναμέτρηση έγινε σημαδιακή για ακόμα έναν λόγο, ο οποίος οφείλεται στον Εμερίκ Λαπόρτ. Συγκεκριμένα, ο κεντρικός αμυντικός των Πολιτών κατέγραψε το εξωφρενικό στατιστικό των 110/110 επιτυχημένων πασών, επίδοση που αποτελεί ρεκόρ από τη σεζόν 2003-2004 που καταγράφονται αυτά τα δεδομένα! Με άλλα λόγια, από όσους ποδοσφαιριστές σημείωσαν 100% επιτυχία στις μεταβιβάσεις τους σε ένα παιχνίδι της Premier League τα τελευταία 19 χρόνια, κανείς δεν επιχείρησε περισσότερες πάσες από τον Λαπόρτ!

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Βάσκος στόπερ είχε στην κατοχή του και το προηγούμενο ρεκόρ, αφού στην αναμέτρηση της Μάντσεστερ Σίτι κόντρα στην Λέστερ τον περασμένο Δεκέμβριο είχε σταματήσει στις 109/109 επιτυχημένες μεταβιβάσεις!

110/110 - @Laporte completed all 110 of his pass attempts against Everton, the most passes in a game without failing to find a teammate since this data is available for the Premier League (2003-04). Laporte also held the previous record - 109 against Leicester in December. Laser. pic.twitter.com/h07TWsW7EV