Επειτα από αρκετές ώρες σκέψεων, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αποφάσισε να διακόψει τη συνεργασία της με την ρωσική Aeroflot, μετά την εισβολή των Ρώσων στην Ουκρανία.

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Μπόρις Τζόνσον, γνωστοποίησε ότι τα αεροπλάνα της κρατικής ρωσικής εταιρίας Aeroflot απαγορεύεται να προσγειώνονται στη χώρα, μετά τα όσα συνέβησαν με την εισβολή στην Ουκρανία.

Οπως ήταν αναμενόμενο αυτό προκάλεσε και πρόβλημα στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ η οποία έπρεπε να εξετάσει τη διακοπή της χορηγίας της με τη ρωσική αεροπορική εταιρεία.

Τελικά, οι «κόκκινοι διάβολοι» πήραν την απόφαση να διακόψουν τη συνεργασία τους με την Aeroflot, μετά την εισβολή των Ρώσων στην Ουκρανία.

Βέβαια, για την γνωστοποίηση της διακοπής της συνεργασίας, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ προχώρησε σε μία ασαφής δήλωση, χωρίς να καταδικάζει τη Ρωσία.

«Μοιραζόμαστε τις ανησυχίες των οπαδών μας σε όλο τον κόσμο και εκφράζουμε τα συλλυπητήρια μας σε όσους επηρεάστηκαν», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση της αγγλικής ομάδας.

Breaking: Manchester United drop Aeroflot as sponsor.



Very vague statement from United though not condemning Russia: "We share the concerns of our fans around the world and extend our sympathies to those affected. "