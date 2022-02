Ο Ζοέλ Μάτιπ σκόραρε στο 6-0 της Λίβερπουλ επί της Λιντς και έκανε μέχρι και τον Γιούργκεν Κλοπ να βάλει τα γέλια. Το καταχάρηκαν οι συμπαίκτες του, δεν το πίστευε ο Τιάγκο, ο Φαν Ντάικ έδειχνε τη φανέλα του Καμερουνέζου στον κόσμο!

Ο Μάτιπ πραγματοποιεί μαγική σεζόν φέτος στο πλευρό του Βέρτζιλ Φαν Ντάικ, με τον Κονατέ φυσικά να τους πλαισιώνει στις θέσεις των στόπερ και να έχει ήδη αποδειχθεί εξαιρετικά αποτελεσματικός.

Ο Καμερουνέζος αμυντικός σε μια από τις... πλέον γνωστές του κούρσες όταν βρίσκει χώρο στα παιχνίδια της Λίβερπουλ, κατάφερε να βρεθεί στην περιοχή καΙ μετά το 1-2 με τον Μοχάμεντ Σαλάχ σκόραρε με υπέροχο πλασέ για το προσωρινό 2-0 στην «εξάρα» των «κόκκινων» επί της Λιντς στο «Άνφιλντ».

Στους πανηγυρισμούς οι συμπαίκτες του γελούσαν και χάρηκαν για εκείνον, με τους Σαλάχ, Ρόμπερτσον και Φαν Ντάικ να γελούν, ενώ ο Ολλανδός έδειχνε προς τον κόσμο το όνομα του Μάτιπ στο πίσω μέρος της φανέλας, σαν να επρόκειτο για ... Goat.

Ακόμα και ο Κλοπ στον πάγκο γέλασε με το στιγμιότυπο και στη Λίβερπουλ επικρατεί μια ατμόσφαιρα που είναι κάτι παραπάνω από ευχάριστη...

It's time to enjoy every angle of 𝒕𝒉𝒂𝒕 Joel Matip run and finish 🤩 Those celebrations 🔊👌 Presented by @Sonos 📹 pic.twitter.com/aNqsxLMTxS

📊 STAT: Joel Matip became the 17th different goalscorer for Liverpool this season which equals an all time club record. #awlive [mirror] pic.twitter.com/QfQ81wZwT4