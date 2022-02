Ο Γιούργκεν Κλοπ έκανε τον κλασσικό του πανηγυρισμό και μετά το 6-0 της Λίβερπουλ επί της Λιντς, ωστόσο, αυτή τη φορά οι γροθιές του στον αέρα ήταν όσα και τα γκολ των «κόκκινων» στο ματς.

Η Λίβερπουλ με τους Σαλάχ και Μανέ να σκοράρουν από δυο φορές και τους Φαν Ντάικ και Μάτιπ να μπαίνουν στη λίστα των σκόρερ έφτασαν στο τελικό 6-0 απέναντι στα «παγώνια» για να μειώσουν τη διαφορά τους από την κορυφή στο -3.

Με τη λήξη της αναμέτρησης, ο Κλοπ πανηγύρισε έξαλλα μπροστά στο Kop με τις γνωστές γροθιές του και αυτή τη φορά το έκανε επί έξι, όσα και τα τέρματα των παικτών του που τον άφησαν απόλυτα ικανοποιημένο.

Fist pumps from Jurgen Klopp 👊



Liverpool move within three points of leaders Man City pic.twitter.com/n2cyaCmSM5