Ο επιθετικός της Νιούκαστλ, Κρις Γουντ, φέρεται να χλεύασε με νιαουρίσματα γάτας τον αμυντικό της Γουέστ Χαμ, Κερτ Ζούμα, ο οποίος το τελευταίο διάστημα βρίσκεται στο επίκεντρο λόγω της κακοποίησης των κατοικίδιων του.

Η Γουέστ Χαμ μπορεί να καταδίκασε τις πράξεις του αμυντικού της για την κακοποίηση της γάτας του, ωστόσο ο Ντέιβιντ Μόγιες αποφάσισε να του δώσει γι' ακόμη ένα παιχνίδι πρωταθλήματος φανέλα βασικού στον αγώνα με την Νιουκάστλ.

Από την πλευρά τους, οι οπαδοί των γηπεδούχων κατά τη διάρκεια του αγώνα σήκωναν φουσκωτές γάτες για να τον χλευάσουν, ενώ παράλληλα δεν σταματούσαν τα συνθήματα εναντίον του Γάλλου αμυντικού των «σφυριών».

Μάλιστα, σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν στην Αγγλία, ο επιθετικός της Νιουκάστλ, Κρις Γουντ, θέλοντας να πικάρει τον Κερτ Ζουμά, τον χλεύαζε με νιαουρίσματα γάτας. Κάτι που εξόργισε τον Ζουμά και κατάφερε να τον αποσυντονίσει από τα καθήκοντα που είχε στο ματς.

Craig Dawson complained to the referee during the game between West Ham and Newcastle because Chris Wood kept on saying "meeeow" to Kurt Zuma." 🐈 pic.twitter.com/XYXylWxMe8