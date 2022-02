Η απογοήτευση του τέταρτου διαιτητή στο γκολ του Χάρι Κέιν στις καθυστερήσεις ήταν ολοφάνερη...

Η Τότεναμ αποδείχθηκε και πάλι κακός δαίμονας για την Μάντσεστερ Σίτι, με τον Χάρι Κέιν να σοκάρει τους Πολίτες στις καθυστερήσεις (2-3) και να δίνει νέο ενδιαφέρον στην κούρσα της Premier League!

Αμέσως μετά την επίτευξη του τέρματος του 28χρονου Άγγλου φορ ο Αντόνιο Κόντε έτρεχε σαν τρελός για να αγκαλιάσει τους συνεργάτες του.

Από την άλλη ο Πεπ Γκουαρδιόλα δεν μπορούσε να πιστέψει πώς η ομάδα του κατάφερε να γνωρίσει την ήττα και μάλιστα, στις καθυστερήσεις.

Ακόμα και για κάποιον άγνωστο λόγο τέταρτος διαιτητής της αναμέτρησης, Κρεγκ Πάουσον ήταν εμφανώς απογοητευμένος με τον τρόπο με τον οποίο ηττήθηκαν οι Πολίτες.

Fourth official’s reaction in this little montage is unusual, no? https://t.co/f71zI96G2s