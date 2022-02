Το γκολ του Χάρι Κέιν στο 95' κόντρα στην Μάντσεστερ Σίτι δεν έδωσε το έναυσμα για... πανηγύρια μόνο στους οπαδούς της ομάδας του, αφού και οι φίλοι της Λίβερπουλ το γλέντησαν με την ψυχή τους!

Σε μία επική ματσάρα στο «Etihad» και έναν Χάρι Κέιν από τα παλιά, η Τόττεναμ κατάφερε να φύγει νικήτρια με 3-2 απέναντι στην πρωτοπόρο Μάντσεστερ Σίτι και να βάλει «φωτιά» στην μάχη του πρωταθλήματος!

Με τους τρεις πόντους αυτού του μεγάλου «διπλού», η ομάδα του Κόντε πλησίασε στο -3 από την 4η θέση και την Γουέστ Χαμ, αλλά οι οπαδοί της δεν ήταν οι μοναδικοί που είχαν λόγους να πανηγυρίσουν. Αυτό αποδεικνύει το βίντεο που δείχνει φίλους της Λίβερπουλ να χαίρονται με την ψυχή τους την στιγμή του 3-2 σε γνωστό στέκι της πόλης! Τα «σπιρούνια» υποχρέωσαν τους «πολίτες» στην πρώτη τους ήττα μετά από 15 αγωνιστικές στο πρωτάθλημα, και έτσι η Λίβερπουλ βρίσκεται στο -6 από την κορυφή και έχοντας παίξει και ένα παιχνίδι λιγότερο!

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο που ανήρτησε στο twitter o James Pearce, ρεπόρτερ των «Κόκκινων» στο Athletic:

Scenes at @hotelanfield after that late Spurs winner. We’ve got a title race. 👌💪 pic.twitter.com/4N682JN6Ac