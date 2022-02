Κλοπ: «Οι πέντε αλλαγές είναι απαραίτητες για το μέλλον και μερικοί δεν το καταλαβαίνουν» (vid)

Ο Γιούργκεν Κλοπ εξέφρασε γι' ακόμη μία φορά ότι οι πέντε αλλαγές στο ποδόσφαιρο δε θα ευνοήσουν μόνο τις μεγάλες ομάδες αλλά και όλες τις υπόλοιπες.

Πολλοί προπονητές, όπως και ο Γιούργκεν Κλοπ θεωρούν απαραίτητη την εφαρμογή των πέντε αλλαγών στην Premier League, η οποία είναι η μοναδική στα υπόλοιπα τέσσερα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα που δεν έχει εισάγει τον συγκεκριμένο κανόνα, από τη μέρα που ξεκίνησε η πανδημίας.

Στο πρόσφατο παιχνίδι της Λίβερπουλ με την Ίντερ (0-2) για τους «16» του Champions League, ο Γερμανός τεχνικός αξιοποίησε τη δυνατότητα για πέντε αλλαγές που υπάρχει στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση και αρκετοί δημοσιογράφοι απέδωσαν τη νίκη των «Reds» στον κανονισμό των πέντε αλλαγών.

Παρ' όλα αυτά ο Γιούργκεν Κλοπ απάντησε ότι ο συγκεκριμένος κανονισμός δεν έχει τη χρησιμότητα να αυξήσει το χάσμα μεταξύ των κορυφαίων ομάδων και των μικρότερων.

"I cannot believe that somebody who earns his money talking about football 𝘴𝘵𝘪𝘭𝘭 doesn't get it..."



