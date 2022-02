Ο Ραούλ Χιμένες, το παιδί από το Μεξικό το οποίο αγαπήθηκε από την πρώτη μέρα στο Νησί, φωνάζει ξανά «παρών» μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη μερικούς μήνες κεφάλι κι έβαλε σε κίνδυνο ακόμα και τη ζωή του.

Ο Ραούλ Χιμένες επέστρεψε στην αγωνιστική πριν από λίγους μήνες, μετά τη βίαιη σύγκρουση με τον Ντέιβιντ Λουίζ τον Νοέμβριο του 2020 που του προκάλεσε σοβαρό κάταγμα στο κρανίο και αναγκάστηκε να περάσει την πόρτα του χειρουργείου.

Ο Μεξικανός φόργουορντ σκόραρε δύο γκολ στα τρία τελευταία παιχνίδια της ομάδας του στην Premier League η οποία απέχει πλέον έξι βαθμούς από την τελευταία θέση που δίνει εισιτήριο στα προκριματικά του Champions League και την οποία κατέχει η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, έχοντας ωστόσο δύο ματς παραπάνω από τους «Λύκους».

Μετά τον σοβαρό τραυματισμό, η καριέρα αλλά και η ζωή του Ραούλ Χιμένες βρισκόταν σε κίνδυνο, ωστόσο ο ίδιος δεν το έβαλε ποτέ κάτω και κατάφερε να σταθεί ξανά στα πόδια του και σήμερα να αποτελεί σημείο αναφοράς για την επίθεση της Γουλβς.

«Οι γιατροί μου είπαν ότι είναι θαύμα που είμαι ακόμα εδώ, αλλά νιώθω ξανά ποδοσφαιριστής», είπε στην επίσημη ιστοσελίδα της Γουλβς, ο 30χρονος επιθετικός ο οποίος φοράει πλέον μια προστατευτική ταινία γύρω από το κεφάλι του. «Αν ήταν στο χέρι μου, δεν θα το χρησιμοποιούσα. Νιώθω αρκετά καλά για να παίξω χωρίς αυτήν, αλλά οι γιατροί μου είπαν ότι πρέπει να την έχω», κατέληξε ο Μεξικανός άσος.

🇲🇽 Raul Jimenez back scoring 🗣 Fans back in stadiums What a moment! 😍 pic.twitter.com/WBZBDWNYwt

Επειτα από τον Γολγοθά που χρειάστηκε να περάσει, ο Ραούλ Χιμένες επέστρεψε στα γκολ, ύστερα από 336 ημέρες, μιας και βρήκε δίχτυα στον αγώνα με την Σαουθάμπτον για την 6η αγωνιστική της Premier League στις 26 Σεπτεμβρίου και με αυτόν τον τρόπο σφράγισε την επάνοδό του στα γήπεδα, μετά τον πολύ σοβαρό τραυματισμό του.

«Μου πήρε εννέα μήνες για να παίξω ξανά και 11 μήνες για να σκοράρω ξανά. Είναι φανταστικό. Δούλεψα πολύ σκληρά για να φτάσω εδώ», τόνισε χαρακτηριστικά.

Βέβαια, τα προβλήματα της Γουλβς μεσοεπιθετικά είναι ολοφάνερα. Αλλωστε αποτυπώνεται κι από το γεγονός ότι είναι η τρίτη ομάδα του πρωταθλήματος με τα λιγότερα γκολ (21). Ωστόσο, με την επιστροφή του Ραούλ Χιμένες στην ενεργό δράση και στο σκοράρισμα, η ομάδα του Μπρούνο Λάζε μπορεί να ελπίζει σε κάτι καλύτερο. Ο Μεξικανός άσος μετράει πέντε γκολ και δύο ασίστ στην Premier League, αλλά το εντυπωσιακό είναι ότι έχει συμμετάσχει στο 57% των γκολ που πέτυχαν οι «λύκοι» όσο εκείνος ήταν στον αγωνιστικό χώρο (1.733').

A hero's welcome for @Raul_Jimenez9 ! 🇲🇽🐺 pic.twitter.com/Of5d3kVbxp

Τα γκολ του μεταφράζονται και σε βαθμούς. Μόνο ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχει σημειώσει περισσότερα γκολ που έφεραν νίκη στην ομάδα του (5). Από την πλευρά του ο Ραούλ Χιμένες έχει ένα λιγότερα από τον Πορτογάλο αστέρα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (4). Αδιαμφισβήτητα ο Χιμένες είναι ο ηγέτης της Γουλβς στην επίθεση του Μπρούνο Λάζε μιας και είναι αυτός που επιχειρεί τα περισσότερα (41) σουτ και αυτός που δημιουργεί τις περισσότερες ευκαιρίες (27).

Cristiano Ronaldo has scored the most match winning goals in Premier League 2021/22.



Current ranking:



5️⃣⚽ – Cristiano Ronaldo

4️⃣⚽ – Raul Jimenez

4️⃣⚽ – Mohamed Salah

4️⃣⚽ – Diogo Jota

4️⃣⚽ – Raheem Sterling. pic.twitter.com/XfhyiWYgjA