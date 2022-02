Με τη φανέλα της Λίβερπουλ έντυσε ο Κώστας Τσιμίκας ένα από τα σκυλιά του, δημοσιεύοντας τη φωτογραφία στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

O Kώστας Τσιμίκας, πέρα απ' το ποδόσφαιρο, έχει τεράστια αγάπη στα σκυλιά και πιο συγκεκριμένα στα δύο κινεζικά σαρπέι του, Fuerte και Maui τα οποία είναι και συγκάτοικοί του στο Λίβερπουλ, τα τελευταία χρόνια.

Ο «Τσίμι» λατρεύει τα σκυλιά όπως και τους «Reds», γι' αυτό και ανήρτησε μια φωτογραφία στα social media, κρατώντας τον σκύλο του, που φοράει τη φανέλα της Λίβερπουλ.

«Νέος παίκτης στην ομάδα. Καλή τύχη γιε μου» ανέφερε ο Τσιμίκας στο ποστ που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Some wholesome content for your Friday morning, Reds 🐶🥰 pic.twitter.com/85eAqjpuxa