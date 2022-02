Ο μικρούλης οπαδός της Σουίντον αντιλαμβάνεται πόσο δύσκολα τα βγάζει πέρα η μητέρα του για να έχουν τουλάχιστον φαγητό, ωστόσο, εκείνος διέθεσε 26 πένες προς τον αγαπημένο του ποδοσφαιριστή από την ομάδα!

Μια τρομερή ιστορία έρχεται στη δημοσιότητα από τα βρετανικά Media, με τον 6χρονο Τζο να έχει συγκινήσει τον κόσμο αλλά και να έχει φανερώσει την ασύγκριτη αθωότητα με την οποία βλέπουν τον κόσμο και τις καταστάσεις τα μικρά παιδιά...

Ο πιτσιρίκος έγραψε γράμμα προς την Σουίντον και διέθεσε 26 πένες προς τον αγαπημένο του ποδοσφαιριστή των «κύκνων», Χάρι ΜακΚίρντι, που είχε σκοράρει απέναντι στην Μάντσεστερ Σίτι στο Κύπελλο Αγγλίας.

Η Σουίντον ψάχνει τον μικρό για να έρθει σε επικοινωνία μαζί του και να βοηθήσει τη μητέρα του, η οποία, όμως ανέφερε ο 6χρονος: «Δεν έχει χρήματα για να με φέρει στο γήπεδο και απλά πληρώνει το φαγητό μου...».

Έχει ξεκινήσει και διαδικτυακή εκστρατεία αλληλεγγύης για τον μικρούλη και την οικογένειά του, όπου οπαδοί έχουν συγκεντρώσει χρήματα για να τους προσφερθούν άμεσα.

📢 | We have received this letter from Town fan Joe, aged 6 and a half.



We'd really love to get in touch with Joe, but we don't have a return address.



If anyone recognises the writing or thinks they know who Joe is, please email [email protected]#STFC 🔴⚪️ pic.twitter.com/JFgLgNm2Lz