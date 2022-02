Ράγκνικ: «Η τέταρτη θέση είναι το μεγαλύτερο... επίτευγμα που μπορούμε να κάνουμε»

O τεχνικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ραλφ Ράγκνικ, σε δηλώσεις του εθέσε τον... «πήχη» της επιτυχίας για την ομάδα του στην 4η θέση της Premier League.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ περνάει (ακόμα) μία περίοδο αγωνιστικής κρίσης, με τρία συνεχόμενα ανεπιτυχή αποτελέσματα. Στις 4 Φεβρουαρίου οι «Κόκκινοι Διάβολοι» αποκλείστηκαν στο FA Cup από τη Μίντλεσμπρο της δεύτερης κατηγορίας, μέσα στο Ολντ Τράφορντ και στη συνέχεια ακολούθησαν οι ισοπαλίες, στην έδρα της ουραγού Μπέρνλι και μέσα στο Μάντσεστερ με τη Σαουθάμπτον.

Ο τεχνικός της Γιουνάιτεντ, Ράλφ Ράγκνικ μίλησε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της εντός έδρας αναμέτρησης με τη Μπράιτον (15/2, 22:15) και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στον στόχο της ομάδας, ο οποίος σύμφωνα με τον Γερμανό δεν μπορεί να είναι άλλος από την 4η θέση. Τη δεδομένη στιγμή οι «Κόκκινοι Διάβολοι» βρίσκονται στην 5η θέση θέση με έναν βαθμό λιγότερο από την 4η Γουέστ Χαμ (40 έναντι 41), έχοντας όμως παιχνίδι λιγότερο.

«Αυτή τη στιγμή, αυτό ακριβώς χρειάζεται και θέλει η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: να τερματίσει στην τέταρτη θέση στο πρωτάθλημα. Νομίζω ότι αυτό είναι το υψηλότερο δυνατό επίτευγμα που μπορούμε να πετύχουμε.

Στο Champions League ελπίζουμε να προχωρήσουμε στον επόμενο γύρο, δεν είναι εύκολο. Στο πρωτάθλημα, είναι η τέταρτη θέση, αυτή είναι η φιλοδοξία μας.

Είμαι στον πάγκο της ομάδας για 10 ή 11 εβδομάδες, φυσικά και ξέρω τι χρειάζεται για την επόμενη σεζόν, αλλά δεν είναι η ώρα να το συζητήσω με κανέναν. Είμαι απόλυτα συγκεντρωμένος στο αύριο, μετά την Κυριακή, στην Τετάρτη», ανέφερε στις δηλώσεις του ο Ράλφ Ράγκνικ.



🗣 "Finishing 4th is exactly what we need to want. It's the highest possible achievement we can get. There is no other things."



Ralf Rangnick says the team are fully focused on achieving a 4th place finish which is their main objective pic.twitter.com/x1ExYlSgZd