Τρελαμένος όπως κάθε φορά ο Αντόνιο Ρούντιγκερ έκανε ό,τι του κατέβαινε μετά το γκολ του Χάβερτς στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, αφού πρώτα προσευχήθηκε στο πέναλτι.

Ο Ρούντιγκερ είναι ... μια κατηγορία μόνος του. Φέτος πραγματοποιεί τρομερή σεζόν, είναι κάτι παραπάνω από σημαντικός για τους «μπλε», ενώ, ο χαρακτήρας του είναι τέτοιος τον οποίο απολαμβάνουν άπαντες στην ομάδα του.

Το βράδυ του Σαββάτου στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, όταν η Τσέλσι κέρδισε το πέναλτι για χέρι σε σουτ του Αθπιλικουέτα, έμεινε να προσεύχεται για να σκοράρει ο Χάβερτς.

Μόλις ο συμπατριώτης του έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα, ο Ρούντιγκερ έτρεξε σαν τρελός να πανηγυρίσει, πήδηξε πάνω στους συμπαίκτες του, ξαφνικά βρέθηκε μια καρέκλα στα χέρια του κι αφού την πέταξε, έριξε και μια μπουνιά στο σημαιάκι του κόρνερ.

Look at Antonio Rudiger & how much Kai Havertz winning goal meant to him!!! He loves @ChelseaFC !!! And for me deserves a contract for life. Hopefully he will get the deal he wants & he will stay. 💙 pic.twitter.com/yIjcgDfShw