Νέα υπόθεση κακοποιητικής συμπεριφοράς παίκτη της Premier League εις βάρος της συντρόφου του έρχεται στο φως της δημοσιότητας, μιας και το 2019 ποδοσφαιριστής συνελήφθη, ωστόσο συμφώνησε πριν από τη διαδικασία με την καταγγέλλουσα, προσφέροντάς της χρήματα.

Η υπόθεση του Μέισον Γκρίνγκουντ παραμένει στο προσκήνιο. Ο 20χρονος επιθετικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μπορεί να αφέθηκε ελεύθερος, αλλά οι αστυνομικές Αρχές του Μάντσεστερ συνεχίζουν τις έρευνές τους γύρω από την υπόθεση που έχει συγκλονίσει την Αγγλία.

Ωστόσο, μία νέα υπόθεση κακοποιητικής συμπεριφοράς παίκτη της Premier League εις βάρος της συντρόφου του έρχεται στο φως της δημοσιότητας. Οπως αποκάλυψε η «SUN», πριν από τρία χρόνια είχε συλληφθεί ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται στην πρώτη κατηγορία αγγλικού πρωταθλήματος για επίθεση στη σύντροφό του και για υβριστικά μηνύματα που της έστελνε, έπειτα από τηλεφώνημα της κοπέλας στην αστυνομία.

Πριν όμως πραγματοποιηθεί η δίκη, ο ποδοσφαιριστής δωροδόκησε τη σύντροφο του για να κλείσει την υπόθεση. Μάλιστα, σύμφωνα με τη «SUN», συμφώνησε μαζί της και της προσέφερε ένα πενταψήφιο ποσό ώστε να σταματήσουν τη διαδικασία και να μην οδηγηθούν στα δικαστήρια.

Another footballer arrested for domestic abuse-our Head of Comms @Teresa_PS says:



“All football clubs and organisations need to have domestic abuse policies, to ensure they do not become the enablers & excusers of men who abuse their partners." @TheSunhttps://t.co/ANhlgLao5p