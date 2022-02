Φανέλα βασικού για πρώτη φορά, στοιχεία που ταιριάζουν απόλυτα στη Λίβερπουλ από αριστερά και ... ευνοϊκό αποτέλεσμα από δεξιά με την επανεμφάνιση του Σαλάχ. Ο Λουίς Ντίας ταίριαξε απόλυτα στους «κόκκινους».

O Γιούργκεν Κλοπ έκανε λόγο για «μια από τις καλύτερες πρώτες εμφανίσεις ενός ποδοσφαιριστή ως βασικός σε νέα ομάδα και η αλήθεια είναι ότι ο Λουίς φάνηκε σαν να είναι ένας κανονικός παίκτης της Λίβερπουλ, από καιρό».

Όλα τα χαρακτηριστικά και το στυλ παιχνιδιού του Κολομβιανού εξτρέμ ήταν τέτοια που στην είδηση της ενασχόλησης των «κόκκινων» μαζί του, ο κόσμος κατάλαβε πως μάλλον θα ταίριαζε απόλυτα στην ομάδα του Kloppo και ήταν ακριβώς στις ταχύτητες και την τεχνική των Ζότα, Μανέ και Σαλάχ.

Και από το δεύτερο παιχνίδι του – έχοντας παίξει και με αλλαγή στο Κύπελλο με την Κάρντιφ, ο Λουίς Ντίας το αποδεικνύει στην πράξη κάνοντας ακόμα πιο ελκυστική την ομάδα του.

📺 Jurgen Klopp on Luis Diaz: "Luis looks already like a Liverpool player, that's true." 🔴 pic.twitter.com/jwYXefCLCu

Στο ντεμπούτο του στο «Άνφιλντ» την περασμένη Κυριακή στην αναμέτρηση με την Κάρντιφ για τον 4ο γύρο του Κυπέλλου Αγγλίας, πρόλαβε να κάνει ασίστ στα λεπτά που αγωνίστηκε μπαίνοντας με αλλαγή.

Το βράδυ της Πέμπτης απέναντι στην Λέστερ, ξανά μπροστά στον κόσμο της νέας του ομάδας, ο Λουίς Ντίας πήρε φανέλα βασικού για πρώτη φορά. Έβγαλε το 90λεπτο μέχρι να τον αντικαταστήσει ο Μιναμίνο και πήρε το χειροκρότημα για τις προσπάθειες που έκανε και την επιθετική πνοή που έδωσε στους «κόκκινους».

Όπως δείχνει η πλατφόρμα Wyscout, ο μέσος όρος επιτυχίας στις ενέργειές του για τη φετινή σεζόν κυμαίνεται στο 58,7% και απέναντι στις «αλεπούδες» του Μπρένταν Ρότζερς έφτασε στο 63%, παίρνοντας περισσότερες από 90 προσπάθειες στο χορτάρι (με τις 59 εξ αυτών επιτυχημένες). Στις 93 ενέργειες είχε ξαναφτάσει στις 16 του Ιανουαρίου σε ματς της Πόρτο απέναντι στην Μπελενένσες και ακόμα νωρίτερα, στις 23 του Δεκέμβρη με την Μπενφίκα στον θρίαμβο (3-0) των «δράκων» για το Taca de Portugal.

Το heatmap του Ντίας απέναντι στη Λέστερ

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ έχοντας επιστρέψει πριν από μερικές μέρες από το Καμερούν όπου έφτασε μέχρι και τον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, βρέθηκε στον πάγκο για το ματς της Λίβερπουλ με την Λέστερ. Ναι μεν είχε προπονηθεί την Τρίτη και την Τετάρτη, αλλά ο Κλοπ τον άφησε στους αναπληρωματικούς, τοποθετώνοντας τον Λουίς Ντίας αριστερά. Κι όταν ήρθε η ώρα του «Φαραώ» που ξεσήκωσε το γήπεδο με την είσοδό του στο ματς, εκείνος... ήταν εξαιρετικός κι ας αγωνίστηκε στα δεξιά.

Πήρε οδηγίες να παίξει με ανάποδο πόδι, με τον Ζότα στην κορυφή, τον Ντίας αριστερά. Και ο Αιγύπτιος ήξερε ακριβώς τι να κάνει και πως να το κάνει. Και πως να χρησιμοποιήσει τα δυνατά του στοιχεία στην πτέρυγα στην οποία βρέθηκε.

Πρόλαβε να κάνει 34/23 ενέργειες με ποσοστό επιτυχίας στο 68% σε 34 αγωνιστικά λεπτά, είχε 4/3 τελικές εντός εστίας (!), είχε το φοβερό δοκάρι σε φαλτσαριστό σουτ με το αριστερό και αποτέλεσε αιτία ανησυχίας για τον Κάσπερ Σμάιχελ.

Το heatmap του Σαλάχ στην «ανάποδη» πλευρά

🎵 Mo Salah, Mo Salah, Mo Salah... 🎵



We think the Liverpool fans are happy to see their talisman back on the pitch for the Reds! 🔊 pic.twitter.com/KjRpfqgCjX