Ρούνεϊ: «Με το αλκοόλ φοβόμουν ότι θα κάνω κακό σε κάποιον ή στον εαυτό μου» (vid)

Στην πιο ειλικρινή του συνέντευξη και αποκάλυψη για την περίοδο που είχε μεγάλο πρόβλημα με το αλκοόλ, ο Γουέιν Ρούνεϊ τόνισε πως φοβόταν μήπως κάνει μεγάλο κακό ακόμα και στον ίδιο του τον εαυτό...

Ο θρύλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και νυν προπονητής της Ντέρμπι Κάουντι με την οποία προσπαθεί να εξασφαλίσει μια παραμονή που θα μοιάζει με έπος εφόσον επιτευχθεί, μίλησε στο BBC και αποκάλυψε τις πολύ δύσκολες ημέρες που πέρασε έχοντας υποκύψει στον αλκοολισμό.

Εν έτει 2022 και με την κατάλληλη βοήθεια για μεγάλο χρονικό διάστημα βρήκε το σθένος και την ψυχική δύναμη να μιλήσει ανοιχτά, κρύβοντας όμως για πολλά χρόνια όσα είχαν συμβεί στη ζωή του και την εποχή που το αλκοόλ είχε γίνει ένας πολύ κακός φίλος του...

«Δεν μπορούσες να μπεις σε αποδυτήρια πριν 10-15 χρόνια και να πεις ότι έχω πρόβλημα με το αλκοόλ και την ψυχική μου υγεία...

Φοβόμουν τον θάνατο, έκανα πολλά λάθη με γυναίκες, με οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, φοβόμουν μην κάνω κακό σε κάποιον ή και στον ίδιο μου τον εαυτό. Είναι πολύ σκοτεινό μέρος και χρειαζόμουν βοήθεια για να με σώσω και να σώσω και την οικογένειά μου» είπε ο Ρούνεϊ...

"I knew I needed help, to save myself but also to save my family."



Wayne Rooney has opened up to @BBCBreakfast about his struggles with alcohol & mental health during the early stages of his career.



Hear more from this exclusive interview on the Football Daily 👇#bbcfootball