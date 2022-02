Ο Ζότα... έκλεψε τη λάμψη από Σαλάχ και Ντίας, πέτυχε δυο γκολ και η Λίβερπουλ επικράτησε 2-0 εντός της Λέστερ. Στο -9 από τη Σίτι με ματς λιγότερο.

O Ντίας έκανε καλό ντεμπούτο, ο Σαλάχ επέστρεψε και αποθεώθηκε, ωστόσο τη δόξα τους έκλεψε ο Ζότα. Ο Πορτογάλος είχε τη λύση απέναντι στον απίθανο Σμάιχελ, πέτυχε δυο γκολ και η Λίβερπουλ με το 2-0 επί της Λέστερ βρέθηκε στο -9 από τη Σίτι και με ματς λιγότερο. Οι Reds έφτασαν τα 60 γκολ έπειτα από 23 στροφές, κάτι που έχει πετύχει μόνο η Μάντσεστερ Σίτι. Αποθέωση στην επιστροφή του Σαλάχ.

Mo Salah, Mo Salah, Mo Salah...



We think the Liverpool fans are happy to see their talisman back on the pitch for the Reds! pic.twitter.com/KjRpfqgCjX