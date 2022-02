Ο Ντιόγκο Ζότα έγινε... 100άρης σε συλλογικό επίπεδο, σκοράροντας για 16η φορά τη φετινή σεζόν για το 1-0 της Λίβερπουλ κόντρα στη Λέστερ με το «rebound» από την κεφαλιά του Φαν Ντάικ.

Ελλείψει Μο Σαλάχ και Σαντιό Μανέ, είναι το απόλυτο αφεντικό της επιθετικής γραμμής της Λίβερπουλ. Κι ακόμα και μαζί με τους δύο Αφρικανούς σταρ, ο Ντιόγκο Ζότα κάνει πράγματα και θαύματα από την ημέρα που μετακόμισε στο Μέρσεϊσαϊντ. Ο Πορτογάλος στράικερ βρήκε για άλλη μια φορά δίχτυα τη φετινή σεζόν, 11η στην Premier League και 16η σε όλες τις διοργανώσεις κι άνοιξε το σκορ για τους Reds κόντρα στη Λέστερ, παίρνοντας το... rebound μέσα από την περιοχή έπειτα από την κεφαλιά του Φαν Ντάικ σε εκτέλεση κόρνερ του Αλεξάντερ-Άρνολντ.

Το γκολ πέρα από σημαντικό για το προβάδισμα κόντρα στις Αλεπούδες ήταν, πάντως και σημαδιακό σε προσωπικό επίπεδο, αφού ο Ζότα έπιασε τα 100 γκολ καριέρας σε συλλογικό επίπεδο: 29 από αυτά με τη Λίβερπουλ.

The Goal of Diogo Jota for Liverpool in video ! 🤯🎥#LIVLEI #LFC 🔴 pic.twitter.com/d0Oh8zfVxr