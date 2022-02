Αντόνιο για Ζουμά: «Είναι αυτό που έκανε χειρότερο από παίκτες που καταδικάστηκαν για ρατσισμό;» (vid)

Ο Μικαΐλ Αντόνιο κατέκρινε την βίαιη πράξη του συμπαίκτη του Κερτ Ζουμά, τονίζοντας ωστόσο πως ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν κατηγορηθεί για ρατσισμό αγωνίζονται κανονικά σήμερα στα γήπεδα.

Ο κεντρικός αμυντικός της Γουέστ Χαμ, Κερτ Ζουμά προκάλεσε εκτεταμένη οργή αυτή την εβδομάδα μετά την δημοσιοποίηση ενός βίντεο, στο οποίο φαίνεται ο ίδιος να να κακοποιεί τις γάτες του στο σπίτι του. Μετά από αυτό ο 27χρονος Γάλλος αμυντικός βρίσκεται αντιμέτωπος με ποινή φυλάκισης έως και 4 ετών ενώ παράλληλα τα κατοικίδια του τα έχει αναλάβει φιλοζωική εταιρεία.

Από την πλευρά του πάντως ο Ζουμά απολογήθηκε για τις πράξεις του, ωστόσο του επιβλήθηκε πρόστιμο ίσο με μισό μηνιάτικο, με το ποσό να φέρεται να είναι κοντά στις 250.000 λίρες.

Ο συμπαίκτης του, Μικαΐλ Αντόνιο τοποθετήθηκε για το περιστατικό και για τη βίαιη συμπεριφορά του Ζουμά στις γάτες του και μίλησε για περιστατικά ρατσισμού τα οποία έχουν μείνει ατιμώρητα στο ποδόσφαιρο.

«Δεν επιδοκιμάζω αυτό που έχει κάνει. Δεν συμφωνώ καθόλου με αυτό που έκανε. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που έχουν καταδικαστεί για ρατσισμό και στη σήμερα αγωνίζονται κανονικά στο ποδόσφαιρο. Τιμωρήθηκαν μόνο με οκτώ αγωνιστικές ή κάτι τέτοιο. Απλά πρέπει να κάνω αυτή την ερώτηση σε όλους εκεί έξω. Είναι αυτό που έχει κάνει χειρότερο από αυτό που έχουν κάνει οι άνθρωποι που έχουν καταδικαστεί για ρατσισμό;», ανέφερε χαρακτηριστικά ο 31χρονος επιθετικός των «σφυριών».

West Ham's Michail Antonio has questioned the reaction to Kurt Zouma kicking his cat, asking if it's worse than players convicted of racism. pic.twitter.com/QchAIeXOsT