Ο Μέσι σκόραρε Φλεβάρη μήνα για 2η φορά στο πρωτάθλημα και... μετρούν ακόμα και τα δοκάρια του. Ο Κριστιάνο έχει καταλάβει πως η κατάσταση στη Γιουνάιτεντ στραβώνει. Τελικά, μήπως ο χρόνος είναι τόσο αμείλικτος;

Βρίσκονται αμφότεροι σε μια κατάσταση που ναι μεν παραμένουν τα μεγαλύτερα και πιο λαμπερά ονόματα των ρόστερ στα οποία βρίσκονται, ωστόσο, εντός γηπέδου, αυτό μάλλον δεν επιβεβαιώνεται πλέον.

Όσο κι αν ο Λιονέλ Μέσι έχει όλη την καλή διάθεση να στηρίξει την Παρί Σεν Ζερμέν και να βάλει το δικό του λιθαράκι στην τεράστια προσπάθεια της ομάδας για την κατάκτηση του ευρωπαϊκού τροπαίου, έχει τα προβλήματά του.

Από την άλλη, ο Κριστιάνο ναι μεν έκανε απίστευτο γκελ στον κόσμο με την ρομαντική επιστροφή στο «Ολντ Τράφορντ», σε πρώτο βαθμό έδειξε ότι μπορεί να πάρει την ομάδα από το χέρι, όμως, σε στιγμές όπως αυτές της επίσκεψης στο Turf Moor, πόσο να παλέψει μονάχος;

Και οι δύο το περασμένο καλοκαίρι αποφάσισαν ν' ανοίξουν ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα τους, είτε από ανάγκη (βλ. Μέσι), είτε από επιλογή (βλ. Κριστιάνο). Όσα συναντούν σε αυτό το νέο κομμάτι της διαδρομής τους δεν είναι ρόδινα. Και στις ηλικίες τους (37 και 34 ετών αντίστοιχα), αυτό κάνει τα πάντα πιο δύσκολα...

Το 25λεπτο δίχως αντίκτυπο, το πικάρισμα του κόσμου και η άβολη αλήθεια

Ο Κριστιάνο δεν ξεκίνησε στο ματς του Turf Moor για την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Βρέθηκε στον πάγκο, με τον Ραλφ Ράνγκνικ να εμπιστεύεται τον Μπρούνο Φερνάντες για τον έλεγχο στο χώρο του κέντρου και τον Πολ Πογκμπά πίσω του. Ο Γάλλος ήταν εκείνος που σκόραρε στο πρώτο ημίχρονο και μάλιστα πέτυχε το πρώτο του γκολ από τον Ιανουάριο του 2021 σε επίπεδο πρωταθλήματος.

Ο CR7 έπρεπε να περιμένει μέχρι – περίπου – το τελευταίο εικοσάλεπτο της αναμέτρησης για να μπει στο ματς. Και ο αντίκτυπός του ήταν... μηδαμινός. Μάλιστα, έκανε κάκιστη πάσα ακόμα και μετά από ένα απλό πλάγιο άουτ, με τον κόσμο στις εξέδρες να πανηγυρίζει και να τον πικάρει. Με τη λήξη του ματς και με την νέα γκέλα της Γιουνάιτεντ κόντρα στην ουραγό, ο Πορτογάλος έφυγε απογοητευμένος προς τ' αποδυτήρια τρέχοντας για ν' απομακρυνθεί από τις κάμερες και τους αντίπαλους οπαδούς.

Για πρώτη φορά μετά το 2010 έμεινε για 5ο διαδοχικό ματς δίχως γκολ στην μεγαλύτερη ανομβρία που έχει αντιμετωπίσει από εκείνη την εποχή που βρισκόταν στην Ρεάλ Μαδρίτης. Ο 37χρονος είχε αστοχήσει σε πέναλτι και το βράδυ της περασμένης Παρασκευής στο ματς του Κυπέλλου κόντρα στην Μίντλεσμπρο, με τους «κόκκινους διαβόλους» ν' αποχαιρετούν τον θεσμό βλέποντας την ομάδα της Championship να κάνει την έκπληξη στο «Ολντ Τράφορντ».

Μπορεί ανά πάσα στιγμή να πάρει την ομάδα του από το χέρι και να την οδηγήσει εκεί που εκείνος θέλει. Όμως, δεν θα το κάνει πάντα. Γιατί κι εκείνος έχει κληθεί ν' αντιμετωπίσει προβλήματα τραυματισμού και να πάρει το χρόνο του για να επανέλθει. Και δεν είναι κάθε ματς και κάθε μέρα με τα ίδια δεδομένα. Και όταν η Γιουνάιτεντ έχει σοβαρά θέματα στο γήπεδο, εκείνος μόνος του πόσα πράγματα να διορθώσει. Κι όπως έχει αναφέρει, δεν επέστρεψε για να υπάρχει απλά ο στόχος της τετράδας ή των ευρωπαϊκών θέσεων. Και αυτή τη στιγμή θέλει πράγματα που η Γιουνάιτεντ δεδομένα, δεν μπορεί να τα πετύχει. Και μαζί με το υπόλοιπο αγωνιστικό κομμάτι, «πέφτει» κι αυτός...

Όταν μετρούν τα δοκάρια σου κι όχι τα γκολ, κάτι «παίζει»...

Όχι, στην Παρί Σεν Ζερμέν δεν έχουν μετανιώσει για την επιλογή τους. Κι ας μην έχει εμφανιστεί ο Μέσι που θα περίμεναν. Ακόμα κι έτσι, ο Αργεντινός θρύλος καταφέρνει να έχει συμβολή στην επίτευξη τερμάτων για την ομάδα του. Παρ' όλα αυτά, δεν παύει ν' αποτελεί αξιοσημείωτο στοιχείο το γεγονός πως την Κυριακή στην επιβλητική νίκη με το τελικό 5-1 απέναντι στην Λιλ, ο Λιονέλ Μέσι σκόραρε μόλις για δεύτερη φορά στο φετινό πρωτάθλημα της Ligue1!

Κι ας σημείωσε γκολ για 18ο ημερολογιακό έτος στη σειρά. Κι ας ανέβηκε στη 2η θέση των κορυφαίων σκόρερ του ποδοσφαίρου, ισοφαρίζοντας τον Γιόζεφ Μπίτσαν στα 759 γκολ, έχοντας πλέον να ξεπεράσει μονάχα τον Κριστιάνο Ρονάλντο που προπορεύεται όλων με 803 τέρματα.

Στην Γαλλία το ... έχουν πάει σε άλλο επίπεδο όσον αφορά τον ηγέτη της εθνικής ομάδας της Αργεντινής – που κι εκείνη στα ματς που ο Μέσι απουσιάζει τα έχει πάει περίφημα – μετρώντας τα... δοκάρια του για τη φετινή σεζόν!

O 34χρονος αστέρας έχει 8 δοκάρια την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, 7 στην Ligue1 και 1 στο Champions League. Και φυσικά αυτά είναι τα περισσότερα που έχει πετύχει οποιοσδήποτε ποδοσφαιριστές στα πέντε μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα μέχρι και αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι - ίσως - το πιο άξιο αναφοράς στατιστικό για τον Λιονέλ Μέσι στα δεδομένα των πρώτων μηνών του στο Παρίσι και τη νέα του ομάδα.

Αυτά έρχονται έπειτα από... μια ολόκληρη ζωή στην Μπαρτσελόνα, και ο ποδοσφαιριστής σαφέστατα δεν έχει προσφέρει όσα θα περίμενε ολόκληρη η πόλη του φωτός.

