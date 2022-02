Η Τσέλσι ήλθε σε διακανονισμό με οκτώ πρώην παίκτες της Ακαδημίας της και θα τους αποζημιώσει ακόμα και με εξαψήφια ποσά για περιστατικά ρατσισμού που βίωσαν από δύο προπονητές του κλαμπ στη διάρκεια των '90s.

Σε συμφωνία με οκτώ πρώην παίκτες της Ακαδημίας της για καταβολή αποζημιώσεων έφτασε η Τσέλσι, μετά από μηνύσεις για ρατσιστικές επιθέσεις και bullying από προπονητές του κλαμπ τη δεκαετία του 1990.

Πρόκειται για μια υπόθεση που ξέσπασε το 2019 μετά από έρευνα που διεξήγαγαν οι Μπλε, σύμφωνα με την οποία οι προπονητές των τμημάτων υποδομής, Γκουίν Γουίλιαμς και Γκρέιαμ Ριξ, επιδίδονταν κατ' εξακολούθηση σε ρατσιστική και εκφοβιστική συμπεριφορά, ασκώντας bullying με χυδαίες εκφράσεις στους ανήλικους παίκτες. Τέσσερις, μάλιστα, εξ αυτών που θήτευσαν στα «τσικό» της ομάδας τη δεκαετία του 1990 προχώρησαν σε μήνυση εναντίον του συλλόγου.

Λίγες εβδομάδες, λοιπόν, πριν τη νέα ακροαματική διαδικασία στο ανώτατο δικαστήριο που είναι προγραμματισμένη για τον επόμενο Μάρτιο, οι Λονδρέζοι ανακοίνωσαν ότι ήλθαν σε εξωδικαστικό διακανονισμό και θα αποζημιώσουν τους εν λόγω πρώην ποδοσφαιριστές, ακόμα και με εξαψήφια ποσά σύμφωνα με το «BBC».

Ανάμεσα στις μαρτυρίες που κατέθεσαν οι παίκτες, γίνεται λόγος για ρατσιστικές αναφορές, bullying που έφτανε μέχρι και την προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας με τον Γουίλιαμς να κατηγορείται ότι υποχρέωνε παιδιά να επιδεικνύουν τα γεννητικά τους όργανα προς τους συμπαίκτες τους στα αποδυτήρια. Ένας εκ των μηνυτών του συλλόγου και των δύο προπονητών χαρακτήρισε τις εμπειρίες του από τους Μπλε «τραυματικές» και παραδέχθηκε ότι τον οδήγησαν στην κατάθλιψη και του κατέστρεψαν την προσωπική ζωή.

Από τη μεριά τους, οι δύο κατηγορούμενοι προπονητές στο παρελθόν διέψευσαν κάθε κατηγορία, αν και από τα λόγια τους σε μία εκ των ακροαματικών διαδικασιών «πρόδωσαν» την ανάρμοστη συμπεριφορά τους, δηλώνοντας χαρακτηριστικά «Δεν υπήρχε καμία πρόθεση να προκαλέσω κακό» και πως «δεν θα χρησιμοποιούσα ποτέ αυτές τις λέξεις σήμερα».



Ο Γκουίν Γουίλιαμς αποτέλεσε προπονητή στην Ακαδημία των Μπλε μέχρι και το 2006, ενώ δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκεται στο επίκεντρο σκανδάλου, καθώς το 2013 απολύθηκε από τη Λιντς για σεξουαλική παρενόχληση μέσω μηνυμάτων σε γυναίκες υπαλλήλους,, ενώ έχει κατηγορηθεί και για ομοφοβικά σχόλια. Αντίστοιχο το ιστορικό και του επί 13 χρόνια διεθνούς μέσου της Άρσεναλ, Γκρέιαμ Ριξ, ο οποίος το 1999 εξέτισε ποινή φυλάκισης έξι μηνών για σεξουαλική συνέυρεση με ανήλικο κορίτσι κάτω των 16 ετών.

Chelsea have agreed to pay damages to four former youth team players who alleged they were racially abused at the club in the 1990s.