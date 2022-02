Αδιανόητο ποσό έπιασε το πρώτο αυτοκόλητο που έβγαλε η δημοφιλής εταιρεία Panini για τον Κριστιάνο Ρονάλντο πίσω στο 2002, όταν τότε ο νυν σούπερ σταρ ήταν 18 ετών!

Η Panini είχε τιμήσει τον Πορτογάλο που τότε παρουσιαζόταν ως μεγάλο ταλέντο γεμάτο προοπτικές, αν και ακόμα δεν τον είχε ανακαλύψει ούτε καν ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον.

Το αυτοκόλητο αυτό αποτυπώνει τον Κριστιάνο από τις ημέρες της θητείας του στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας, υπάρχουν μόλις 200 με το συγκεκριμένο στιγμιότυπο σε ολόκληρο τον κόσμο και μονάχα 20 εξ αυτών είναι σε καλή κατάσταση.

Ένα από τα πιο καλοδιατηρημένα δημοπρατήθηκε στις ΗΠΑ στο Νιού Τζέρσεϊ το βράδυ της Κυριακής και διατέθηκαν 60.000 λίρες από τον νέο κάτοχό του!

A rare mint-condition first-ever Panini card of a young Ronaldo at Sporting Lisbon in 2002 sells for almost £60,000 at auction in the United States.



'This card is just one of 22 copies in existence to have been given the Gem Mint 10 by PSA, meaning it is practically flawless.' pic.twitter.com/bMY44wVTS9