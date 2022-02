Ο Λουίς Ντίας ξεκίνησε τη δουλειά με τη Λίβερπουλ και ο Γιούργκεν Κλοπ τον υποδέχτηκε με μια θερμή «πατρική» αγκαλιά.

Η Λίβερπουλ κατά τη διάρκεια της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου προχώρησε σε μία αλλά... καλή κίνηση, καθώς έκανε το δίκο της τον Κολομβιάνο ακραίο επιθετικό της Πόρτο, Λουίς Ντίας, καταβάλλοντας 45 εκατομμύρια ευρώ στους «Δράκους». Θυμίζουμε πως ο 25χρονος εξτρέμ είχε φτάσει μια «ανάσα» από την Τότεναμ του Αντόνιο Κόντε, όμως εν τέλει τον «έκλεψαν» οι κόκκινοι του Μέρσεϊσαϊντ

Ο Ντίας ξεκίνησε από σήμερα (4/2) τη δουλειά με τη νέα του ομάδα και δέχτηκε «θερμή» υποδοχή στο προπονητικό κέντρο της Λίβεπουλ. Ο τεχνικός των «Reds» Γιούργκεν Κλοπ ήταν ο πρώτος που καλωσόρισε τον Κολομβιανό εξτρέμ και θέλησε να τον κάνει να αισθανθεί άνετα από τις πρώτες του στιγμές στο νέο του περιβάλλον, καθώς τον υποδέχτηκε με μια «πατρική» αγκαλιά.

