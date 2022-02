Στα 36 του, ο Κριστιάνο Ρονάλντο δείχνει ότι βρίσκεται σε κορυφαία φυσική κατάσταση χάρη στον... ατομικό θάλαμο κρυοθεραπείας του αξίας 60.000 ευρώ.

Ο Πορτογάλος αστέρας της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ διανύει το 36ο έτος της ηλικίας του. Εντός λίγων ημερών θα σβήσει 37 κεράκια στην τούρτα. Παρ' όλα αυτά ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από κάποιον που είναι δέκα χρόνια νεότερος από εκείνον.

Διατηρείται σε άριστη φυσική κατάσταση, κάτι που οφείλεται εν πολλοίς στην άριστη προετοιμασία του εκτός αγωνιστικού χώρου. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, όπως αναφέρει και η Sun, διαθέτει στο σπίτι του στο Μάντσεστερ ατομικό θάλαμο κρυοθεραπείας του αξίας 60.000 ευρώ.

Πρόκειται για έναν θάλαμο, ο οποίος βοηθάει στην αποκατάσταση και τη θεραπεία των ιστών και μπορεί να φτάσει μέχρι και του -200 βαθμούς Κελσίου. Μέσω αυτού οι αθλητές μπορούν να περάσουν το πολύ πέντε λεπτά στον θάλαμο γιατί αλλιώς κινδυνεύουν με σοβαρά προβλήματα υγείας.

Πάντως σε βίντεο που ανήρτησε στα social media, ο Κριστιάνο φαίνεται να απολαμβάνει την παγοθεραπεία του...

Ronaldo freezing himself so he can play at the 2066 World Cup 🥶 pic.twitter.com/4l4lBJAaPf