Ο Κέβιν Φρεντ έμεινε εκτός των πινάκων διαιτησίας για την προσεχή αγωνιστική της Premier League, μετά το αμφισβητούμενο πέναλτι που επικύρωσε μέσω μόνιτορ υπέρ του Ντιόγκο Ζότα στο Κρίσταλ Πάλας-Λίβερπουλ.

Το πέναλτι που καθόρισε το τελικό 3-1 της Λίβερπουλ στην έδρα της Κρίσταλ Πάλας σήκωσε μεγάλη κουβέντα στο Νησί και οι προβολείς έπεσαν αναπόφευκτα στον Κέβιν Φρεντ.

Ο Άγγλος διαιτητής, παρά την αρχική του άρνηση να δείξει την άσπρη βούλα μετά την ανατροπή του Ντιόγκο Ζότα από τον Γουάιτα, δέχθηκε ειδοποίηση από τον VAR και πήγε να εξετάσει μόνος του την επίμαχη φάση, αλλάζοντας εν τέλει την απόφασή του και καταλογίζοντας την εσχάτη των ποινών. Ακόμα κι αν ο Πορτογάλος στράικερ των Reds ήταν εκείνος που έριξε το σώμα του προς τον Ισπανό τερματοφύλακα, έχοντας πρώτα εκτελέσει άσχημα κι άστοχα.

Η απόφαση αυτή, όμως, δεν πέρασε απαρατήρητη. Μετά τον σάλο και τις σκληρές κριτικές ακόμα και από προσωπικότητες όπως ο Άλαν Σίρερ, ο οποίος είχε χαρακτηρίσει το πέναλτι «γελοίο», η Premier League ανακοίνωσε σιωπηρά την «τιμωρία» του Φρεντ αφαιρώντας τον από τα ματς της προσεχούς αγωνιστικής.

