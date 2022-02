Ο Ζοάο Κανσέλο θα παραμείνει στην Μάντσεστερ Σίτι και θα διεκδικεί τρόπαια τουλάχιστον μέχρι και το 2027, όπως ορίζει το νέο συμβόλαιο το οποίο υπέγραψε με τον σύλλογο.

Ο Κανσέλο είναι ο άνθρωπος που στη φετινή Μάντσεστερ Σίτι έχει τις περισσότερες επαφές με τη μπάλα από κάθε άλλον συμπαίκτη του (2.368) και μάλιστα έχει τις περισσότερες τελικές (46)!

Επιπλέον, καταγράφει τις περισσότερες παρεμβάσεις σε φάσεις αντιπάλων (37) και έχει πραγματοποιήσει τις περισσότερες μεταβιβάσεις από κάθε άλλον στο ρόστερ των πρωτοπόρων του κορυφαίου πρωταθλήματος (1.838).

Έπειτα απ' όλα αυτά, πως να μην τον ανανεώσει η Σίτι; Και προχώρησε στην διετή επέκταση του συμβολαίου του για να τον έχει δικό της μέχρι και το 2027!

He's staying! 🙌



We are delighted to confirm Joao Cancelo has signed a two-year contract extension! ✍️#ManCity