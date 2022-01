Ο πρώτος σκόρερ του βελγικού πρωταθλήματος και της ομάδας-έκπληξης της χρονιάς που λέγεται Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ, θα μετακομίσει στη Μπράιτον από το ερχόμενο καλοκαίρι.

Από την 3η κατηγορία της Γερμανίας το καλοκαίρι του 2020, στην Premier League δύο χρόνια μετά! Ο Ντενίζ Ουντάβ εξαργύρωσε την τρομερή χρονιά που διανύει με την ομάδα-έκπληξη του βελγικού πρωταθλήματος, Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ, οδηγώντας τη Μπράιτον να καταβάλει το ποσό των επτά εκατομμυρίων ευρώ για να τον κάνει δικό της!

Ο 25χρονος Γερμανός στράικερ θα συνεχίσει στην πρωτοπόρο της Jupilier League μέχρι το τέλος της σεζόν ως δανεικός, με την οποία έχει σημειώσει 18 γκολ και εννέα ασίστ σε 25 ματς κι από το ερχόμενο καλοκαίρι θα μετακομίσει στη νότια Αγγλία για λογαριασμό των Γλάρων, με συμβόλαιο ως το 2026.

Albion are delighted to announce the signing of Deniz Undav! 🔥@FirstTouchGames // #BHAFC 🔵⚪️