H Νιούκαστλ προχώρησε σε ακόμα μια μεταγραφική προσθήκη, καθώς απέκτησε τον Άγγλο αριστερό μπακ της Άστον Βίλα, Ματ Τάργκετ, με τη μορφή δανεισμού.

Η Νιούκαστλ ανακοίνωσε την τέταρτη προσθήκη της για τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, καθώς έκανε δικό της τον αριστερό μπακ της Άστον Βίλα, Ματ Τάργκετ. Ο Άγγλος αμυντικός θα αγωνιστεί υπό τις οδηγίες του Έντι Χάου, για το επόμενο εξάμηνο, καθώς οι «Καρακάξες» τον απέκτησαν δανεικό, χωρίς να έχει διευκρινιστεί αν υπάρχει οψιόν αγοράς.

Θυμίζουμε Νιούκαστλ έκανε το «μπαμ» με την απόκτηση του διεθνή Άγγλου δεξιού μπακ, Κιέραν Τρίπιερ από την πρωταθλήτρια Ισπανίας, Ατλέτικο Μαδρίτης.πήρε τον σέντερ φορ, Κρις Γουντ από τη Μπέρνλι και τoν μέχρι πρότινος χαφ της Λυών, Μπρούνο Γκιμαράες, ενώ μέχρι τη λήξη της μεταγραφικής περιόδου αναμένεται να κάνει δικό της τον υψηλόσωμο στόπερ της Μπράιτον, Νταν Μπερν.

✍️ #NUFC are delighted to announce the signing of Matt Targett on loan from Aston Villa until the end of the season!



⚫️⚪️