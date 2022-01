Η Μπόρνμουθ ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την απόκτηση του Νατ Φίλιπς από την Λίβερπουλ, ο οποίος θα μετακομίσει στο «Ντιν Κορτ» με τη μορφή δανεισμού ως το τέλος της σεζόν.

Ο «ήρωας» της περσινής σεζόν για τη Λίβερπουλ, Νατ Φίλιπς, θα μετακομίσει στον αγγλικό νότο για λογαριασμό της Μπόρνμουθ ως το καλοκαίρι όπως ανακοίνωσαν και οι δύο πλευρές. Αυτός θα είναι ο δεύτερος δανεισμός του Φίλιπς μακριά από το «Άνφιλντ», αφού την σεζόν 2019-20 είχε μετακομίσει στη Γερμανία αγωνιζόμενος με την φανέλα της Στουτγκάρδης.

Ο 24χρονος κεντρικός αμυντικός αποτέλεσε σημείο αναφοράς στην περσινή σεζόν των «κόκκινων», αφού λόγω των αμέτρητων τραυματισμών βρέθηκε από τελευταίος στην ιεραρχία των στόπερ ξαφνικά βασικός και αναντικατάστατος. Έτσι, με 20 συμμετοχές βοήθησε την ομάδα του Κλοπ να φτάσει τελικά στην τρίτη θέση της Premier League και την έξοδο στο Champions League αυτής της χρονιάς.

Η Μπόρνμουθ από την πλευρά της βρίσκεται στην τρίτη θέση της Championship, διανύοντας την δεύτερη σεζόν της στην δεύτερη κατηγορία μετά τον υποβιβασμό της από την Premier League το καλοκαίρι του 2020. Η ομάδα του Σκοτ Πάρκερ απέχει μόλις πέντε πόντους από την κορυφή και την Φούλαμ, και σίγουρα η εμπειρία του Φίλιπς από το υψηλότερο επίπεδο μπορεί να βοηθήσει τα «κεράσια» να πετύχουν τον στόχο της επανόδου τους στην μεγάλη κατηγορία.

We're thrilled to announce the signing of Nat Phillips on loan until the end of the season 🤝