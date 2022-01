Οι συμπαίκτες του Μέισον Γκρίνγουντ έχουν σοκαριστεί από τις καταγγελίες της συντρόφου του, με αποτέλεσμα να τον κάνουν unfollow στα social media.

«Παγωμάρα» έχουν προκαλέσει οι εικόνες που δημοσίευσε η σύντροφος του Μέισον Γκρίνγουντ, Χάριετ Ρόμπσον. Η ξανθιά καλλονή δημοσίευσε φωτογραφίες και βίντεο στα social media που φαίνεται γεμάτη μέλωπες και με αίματα, κατηγορώντας τον εξτρέμ της Γιουνάιτεντ πως την ξυλοξόπησε.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έσπευσε άμεσα να καταδικάσει την βίαιη συμπεριφορά του Γκρίνγουντ, ενώ ο ίδιος ερευνάται από τις αστυνομικές Αρχές.

Το συμβάν έγινε γνωστό και στους υπόλοιπους συμπαίκτες του 20χρονου μεσοεπιθετικού. Μάλιστα, ορισμένοι εξ αυτών, όπως Κριστιάνο Ρονάλντο, Νταβίντ Ντε Χέα, Έντινσον Καβάνι και Πολ Πογκμπά έκαναν unfollow τον Άγγλο άσο στο Ιnstagram.

Cristiano Ronaldo, David De Gea and Paul Pogba have unfollowed Mason Greenwood on both Instagram and Twitter. pic.twitter.com/2JLGyIEkGK