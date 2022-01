Η Λίβερπουλ ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την μεταγραφή του Λουίζ Ντίαζ από την Πόρτο, με τον Κολομβιανό εξτρέμ να βάζει την υπογραφή του σε συμβόλαιο συνεργασίας πενταετούς διάρκειας με τους «κόκκινους»!

Το σίριαλ της μεταγραφής του Λουίς Ντίας στην Premier League έλαβε οριστικό τέλος! Ο 25χρονος εξτρέμ αποτελεί και με τη βούλα το νέο απόκτημα της Λίβερπουλ, αφού συμφώνησε σε όλα με την ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ για συνεργασία μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Ο ποδοσφαιριστής βρίσκεται στη Νότια Αμερική για τις υποχρεώσεις της Εθνικής Κολομβίας στα προκριματικά του Μουντιάλ, και έτσι πέρασε στην Αργεντινή τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις πριν ανακοινωθεί με κάθε επισημότητα από την ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ. Οι ιατρικές εξετάσεις έλαβαν χώρα σε δύο μέρη, με το πρώτο να ολοκληρώνεται αργά χθες το βράδυ και το δεύτερο σήμερα.

Όπως αναφέρουν αγγλικά δημοσιεύματα, ο Κολομβιανός θα αμείβεται με 90 χιλιάδες λίρες εβδομαδιαίως ενώ η Πόρτο από την πλευρά της θα λάβει 45 εκατομμύρια ευρώ συν κάποια μπόνους για την παραχώρηση του άσου της. Το ποσό θα διαιρεθεί σε τρεις ισόποσες δόσεις για το 2022, το 2023 και το 2024 και έτσι η Λίβερπουλ θα χρειαστεί να εκταμιεύσει μόλις 15 εκατομμύρια κατά την φετινή σεζόν, γεγονός που θα της δώσει την δυνατότητα να παραμείνει ενεργή και στη μεταγραφική περίοδο του καλοκαιριού.

Ο Ντίας πέτυχε 41 γκολ σε 125 συμμετοχές με την φανέλα της Πόρτο στα δυόμιση χρόνια της παρουσίας του στο «Ντραγκάο», ενώ οι εμφανίσεις του είχαν προσελκύσει τα βλέμματα πολλών αγγλικών συλλόγων.

Το όνομα του Κολομβιανού ακραίου μεσοεπιθετικού είχε ακουστεί σε πρώτη φάση για την Νιουκάστλ και στη συνέχεια ενεπλάκη στην υπόθεση η Λίβερπουλ, όμως οι διαπραγματεύσεις της Πόρτο με τους Reds δεν τελεσφόρησαν. Έτσι, η Τότεναμ εκμεταλλευόμενη την κατάσταση έγινε η πρώτη που κατέθεσε επίσημη πρόταση για την απόκτησή του, όμως ο Ντίας έκανε υπομονή περιμένοντας την Λίβερπουλ και τελικά δικαιώθηκε!

The moment you’ve been waiting for…



Luis Diaz is a RED 🔴 #VamosLuis pic.twitter.com/wl9koUlPgl