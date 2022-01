Το χειρότερο παράδειγμα έδωσε η Νιούκαστλ στη Σαουδική Αραβία όταν ο Κίαραν Κλαρκ γρονθοκόπησε αντίπαλό του σε φιλικό ματς και αντίκρισε την κόκκινη κάρτα!

Οι «καρακάξες» μετά και την απόκτηση των μετοχών από τους Σαουδάραβες, ταξίδεψαν στην Μέση Ανατολή για μερικές μέρες με την ευκαιρία του διαλείμματος της Premier League.

Ωστόσο, ο Έντι Χάου είδε τον Κίαραν Κλαρκ μπροστα σε αρκετά «μεγάλα κεφάλια» να ξεφεύγει σε φιλικό παιχνίδι και να χτυπά αντίπαλό του.

Απέναντι στην Αλ – Ιτιχάντ, ο αμυντικός της Νιούκαστλ γρονθοκόπησε τον επιθετικό, Αμπντεραζάκ Χαμντάλα, με αποτέλεσμα να δει την κόκκινη κάρτα, όπως συνέβη και με το «θύμα», λόγω του καυγά τους.

Red card for Ciaran Clark. Be surprised if you see him in a black and white shirt again #NUFC pic.twitter.com/q4Mv7MAOr0