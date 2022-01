Λίγα 24ωρα πριν την ολοκλήρωση της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου η Λίβερπουλ και Πόρτο συμφώνησαν στα 60 εκατομμύρια ευρώ για την μεταγραφή του Λουίς Ντίας στο «Άνφιλντ».

Στο στόχαστρο της Λίβερπουλ βρίσκεται εδώ και αρκετό διάστημα ο 24χρονος μεσοεπιθετικός της Πόρτο, Λουίς Ντίας. Πριν από μερικές ημέρες το «Eurosport» αποκάλυψε ότι η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ κατέθεσε πρόταση ύψους 60 εκατομμυρίων ευρώ στους «δράκους» για την παραχώρηση του νεαρού άσου.

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών φαίνεται πως προχώρησαν τελευταία, καθώς όπως αναφέρουν τα Μέσα στο Νησί, Λίβερπουλ και Πόρτο έδωσαν τα χέρια στα 60 εκατομμύρια ευρώ και πλέον είναι θέμα χρόνου, προκειμένου ο Λουίς Ντίας να μετακομίσει στο «Άνφιλντ» και να φορέσει τα κόκκινα.

Ο Κολομβιανός άσος, γεννημένος το 1997, αγοράστηκε από την Πόρτο το 2019 από την Ατλέτικο Τζούνιορ της Μπαρανκίγια κι έκτοτε «έγραψε» 39 γκολ σε 121 εμφανίσεις με τους «Δράκους», οι οποίοι το 2020 αποφάσισαν να συμπεριλάβει ρήτρα 80 εκατομμυρίων ευρώ στο συμβόλαιό του.

Η Πόρτο όμως υποχώρησε κι έριξε τις απαιτήσεις της για τον νεαρό δεξιοπόδαρο εξτρέμ, με αποτέλεσμα να βρεθεί και η «χρυσή» τομή με τους «Reds».

