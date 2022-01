H Νιούκαστλ κατέθεσε πρόταση 20 εκατομμυρίων στη Μπάγερ Λεβερκούζεν για να κάνει δικό της τον νεαρό αριστερό μπακ, Μίτσελ Μπάκερ.

Η Μπάγερ Λεβερκούζεν αγόρασε τον περασμένο Ιούλιο τον Μίτσελ Μπάκερ από την Παρί Σεν Ζερμέν, δίνοντας 10 εκατομμύρια και έξι μήνες αργότερα είναι έτοιμη να τον πουλήσει με τα διπλάσια λεφτά! Πιο συγκεκριμένα η Νιούκαστλ στην προσπάθεια της να ενισχύσει το αριστερό άκρο της άμυνας της προσφέρει στις «Ασπιρίνες» 20 εκατομμύρια ευρώ για να κάνει δικό της τον 21χρονο μπακ.

Οι εκπρόσωποι του Ολλανδού μπακ έχουν ταξιδέψει ήδη στην Αγγλία ώστε να επισπεύσουν τις διαδικασίες και να «κλείσουν» οριστικά τη συμφωνία. Την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο ο Μπάκερ έχει 16 συμμετοχές, με ένα γκολ και τέσσερις ασίστ σε συνολικά 1.205 αγωνιστικά λεπτά. Αν ολοκληρωθεί η μεταγραφή ο Ολλανδός θα είναι η τρίτη κίνηση της Νιούκαστλ μέσα στον Ιανουάριο μετά τον Κιέραν Τρίπιερ και τον Κρις Γουντ.

