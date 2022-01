Ο Πολ Πογκμπά πόσταρε φωτογραφία στην οποία προσεύχεται στον Αλλάχ, αλλά μετά τα δεκάδες ρατσιστικά σχόλια, αναγκάστηκε να τη διαγράψει.

Ο διεθνής Γάλλος άσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Πολ Πογκμπά, πόσταρε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια φωτογραφία του στη Μέκκα να προσεύχεται στον Αλλάχ.

Ο 28χρονος μέσος δεν έχει ουδέποτε κρύψει ότι ασπάζεται το Ισλάμ και θα περίμενε κανείς να μην κρίνεται για τα θρησκευτικά του «πιστεύω».

Ωστόσο, δεν ήταν λίγοι οι οπαδοί των «κόκκινων διαβόλων» που έκαναν διαδικτυακή επίθεση στον Γάλλο, με αποτέλεσμα να διαγράψει την εν λόγω φωτογραφία.

Ισλαμοφοβία ορίζεται ως «φόβος ή και μίσος για το Ισλάμ και για τους μουσουλμάνους». Είναι όρος που άρχισε να διαδίδεται μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις που σχεδόν ταυτίστηκαν με το Ισλάμ.

Εδώ η φωτογραφία την οποία αναγκάστηκε να κατεβάσει από τα προσωπικά του social media:

Ig Pogba: "Ya Allah !Guide us in the right path, Ya Allah accept our good deeds ,Ya Allah you are the one that forgives so forgive us 🤲🏾 Amine! May Allah accept our Duas brothers and sisters" [paulpogba] pic.twitter.com/DeSeJ6qIYn