Απίθανος Γιούργκεν Κλοπ, ο οποίος μετά το φινάλε του Κρίσταλ Πάλας - Λίβερπουλ πρόσφερε μπύρες σε φίλους των Reds που περίμεναν την αναχώρηση της αποστολής έξω από το γήπεδο.

Μεγάλα κέφια είχε ο Γιούργκεν Κλοπ μετά το «διπλό» της Λίβερπουλ στην έδρα της Κρίσταλ Πάλας (1-3). Χάρη σε αυτή τη νίκη άλλωστε οι Reds είδαν τη διαφορά τους να μειώνεται από την πρωτοπόρο Μάντσεστερ Σίτι και να ανακτούν κάποιες ελπίδες για διεκδίκηση του πρωταθλήματος, γεγονός που φαίνεται πως ανέβασε κατακόρυφα την ψυχολογία του Γερμανού τεχνικού.

Την ώρα που το πούλμαν των Κόκκινων ήταν έτοιμο να αποχωρήσει από το «Selhurst Park», ο 54χρονος προπονητής κατέβηκε με μερικές μπύρες στο χέρι του και τις πρόσφερε στους οπαδούς της ομάδας που έβλεπαν την αποστολή να αποχωρεί. «Κέρασμα» που φυσικά ανέβασε ακόμα περισσότερο και την διάθεση των... τυχερών φίλων της Λίβερπουλ, σε ένα στιγμιότυπο που είχε όλα τα φόντα για να κάνει τελικά τον γύρο του διαδικτύου.

Klopp handing out beers to Liverpool fans after their game today.



You can take the man out of Germany... 🍻



(via @DeanCoombes)pic.twitter.com/KyR4eJcGiR