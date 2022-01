Ο Μπεν Γουάιτ μπορεί να ήταν καθοριστικός για το 0-0 της Άρσεναλ με τη Λίβερπουλ στο «Άνφιλντ», όμως, στον επαναληπτικό του «Έμιρεϊτς» κατάλαβε πως τελικά όποιος βιάζεται, σκοντάφτει...

Ο Άγγλος αμυντικός είχε καταφέρει να ηγηθεί των συμπαικτών του με τρόπο που κράτησε ολοζώντανη την Άρσεναλ στον πρώτο ημιτελικό του Carabao Cup κόντρα στη Λίβερπουλ πριν από μια εβδομάδα. Και αυτές οι 7 μέρες έκαναν τεράστια διαφορά με την πρόκριση του κλαμπ του λιμανιού στον μεγάλο τελικό.

Με δέκα παίκτες από το πρώτο ημίχρονο λόγω της αποβολής του Τζάκα και με τους «κόκκινους» να πιέζουν, ο Γουάιτ ήταν πρωταγωνιστής στο πρώτο ματς. Και αφού γέλασε ειρωνικά προς τον Μιναμίνο για την τεράστια χαμένη ευκαιρία στο φινάλε, αγκάλιασε δυνατά τους συμπαίκτες του και τους φώναζε πως έκαναν αυτό που πραγματικά μπορούσαν.

Στην ρεβάνς, ο πρώην στόπερ της Μπράιτον κατάλαβε πως δεν θα πρέπει άλλη φορά να βιάζεται τόσο, ειδικά όταν ακολουθεί και δεύτερο παιχνίδι.

Ο Ζότα διέλυσε την άμυνα των «κανονιέρηδων», σκόραρε δυο φορές, έφτασε στα 7 γκολ απέναντι στην Άρσεναλ στο σύνολο των συναντήσεών τους και ο Μπεν Γουάιτ έμεινε με την έκφραση της απογοήτευσης. Και φυσικά με τον αποκλεισμό της ομάδας του, με τις Τσέλσι και Λίβερπουλ να κλείνουν πλέον ραντεβού για το «Γουέμπλεϊ» στις 27 του Φλεβάρη.

