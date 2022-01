Στο «μικροσκόπιο» της FA βρίσκεται η κίτρινη κάρτα που δέχθηκε παίκτης της Άρσεναλ σε ματς της φετινής Premier League, μετά από ύποπτες κινήσεις μαζικών στοιχηματισμών.

«Συναγερμό» σήμαναν οι insiders των στοιχηματικών εταιριών στην Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, με αφορμή τον υπερβολικό στοιχηματισμό που παρατηρήθηκε υπέρ της κίτρινης κάρτας σε παίκτη της Άρσεναλ.

Όπως αποκάλυψε το «Athletic», πρόκειται για αναμέτρηση της Premier League από τη φετινή σεζόν, στην οποία καταγράφηκε ασυνήθιστα υψηλή στοιχηματική δραστηριότητα και το γεγονός πως η κίτρινη κάρτα αποτελεί "ειδικό στοίχημα" υπέπεσε στα ραντάρ των bookmakers, οδηγώντας την FA να ανοίξει έρευνα για το περιστατικό.

Άγνωστο για ευνόητους λόγους παραμένει το όνομα του παίκτη που δέχθηκε την κίτρινη κάρτα ή το σχετικό παιχνίδι των Κανονιέρηδων.

Το λεγόμενο «spot betting» δεν είναι νέο φαινόμενο στα αγγλικά γήπεδα, καθώς στη δεκαετία των '90s είχε εμπλακεί σε ανάλογο περιστατικό ο θρύλος της Σαουθάμπτον, Ματ Λε Τισιέ (κάτι που αποκάλυψε μεταγενέστερα στην αυτοβιογραφία του), αλλά και ο Κίεραν Τρίπιερ, ο οποίος τιμωρήθηκε στις αρχές του 2021 με αποκλεισμό 2,5 μηνών από κάθε ποδοσφαιρική δραστηριότητα έχοντας κριθεί ένοχος για παραχώρηση πληροφοριών προς στοιχηματισμό σχετικά με την επικείμενη μεταγραφή του από την Τότεναμ στην Ατλέτικο Μαδρίτης.

The FA is investigating a yellow card received by an Arsenal player in a Premier League fixture this season, amid concerns of suspicious betting patterns.